Forvalter om resultatrushet fra teknologigigantene: – Knalltall over hele linja

Holberg-forvalter Harald Jeremiassen sier han er imponert over regnskapene til Facebook, Amazon, Apple og Google-eier Alphabet.

Fire giganter var blant dem som offentliggjorde tall sent torsdag kveld norsk tid. Fra venstre: Amazon-sjef Jeff Bezos, Apple-sjef Tim Cook, Alphabet-sjef Sundar Pichai og Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Vis mer Pablo Martinez Monsivais, Evan Vucci, Jeff Chiu, Jens Meyer/ AP/NTB scanpix

Publisert: Publisert: 31. juli 2020 06:28

Fondsforvalter Harald Jeremiassen var blant dem som fulgte nøye med da regnskapene ble sluppet etter stengetid på Wall Street.

Torsdag kveld rant resultatene inn fra fire av verdens største selskaper. Det var på forhånd knyttet svært stor spenning til hva nettgigantene ville rapportere av tall fra årets andre kvartal.

De kommende dagene vil han blant annet bruke til å grave seg dypere ned i tallene. Forvalteren har selv satt noe av fondet i de fire aksjene.

– Det var knalltall over hele linja, er hans første kommentar samme kveld som tallene ble publisert.

– De har nok en gang levert varene. De fire selskapene har vist at klarer å levere tross veldig krevende markedsforhold, sier forvalteren.

FORNØYD: Holberg-forvalter Harald Jeremiassen har lastet opp med aksjer i de fire selskapene i fondet han forvalter. Vis mer Holberg Fondene

Imponert over Amazon

Amazon-aksjen hoppet mer enn fire prosent i etterhandelen. Selskapets vekst i omsetningen, som var på 40 prosent, omtales som svært sterkt.

– Jeg hadde forventet at de skulle levere gode tall, men dette var knallsterkt, kommenterer Jeremiassen.

Han trekker frem at «guidingen», altså hvor mye selskapet selv mener de kan sitte igjen med av inntekter og resultat for inneværende kvartal, viser et resultat på mellom to og fem milliarder dollar.

Google-eieren Alphabet leverte på sin side 27 milliarder kroner mindre på bunnlinjen. Et kraftig resultatfall. Selskapet slo imidlertid forventningene analytikerne hadde satt seg på forhånd.

– Det er det minst imponerende av dem (de fire selskapene, journ.anm.), men det var likevelt helt greit, sier fondsforvalteren.

Facebook og Amazon stiger markant i etterhandelen etter resultatslippet. Vis mer ANGELA WEISS / AFP

– Knuste forventningene

Apple legger bak seg et veldig godt resultat med rekordhøye inntekter, til tross for produksjonstrøbbel under coronakrisen. Inntektene økte med hele 11 prosent.

Jeremiassen sier selskapet «knuste omsetningsforventningene».

– Det var noen som fryktet at de ikke gjorde det så godt på omsetningen, men de tok feil, sier han.

Teknologigiganten varsler at de ønsker å bli karbonnøytrale innen 2030, samt at de vil gjennomføre en aksjesplitt der én Apple-aksje vil bli gjort om til fire.

– Apples rekordkvartal i juni var drevet av tosifret vekst i segmentene produkter og tjenester, og vekst i hvert av våre geografiske segmenter, uttalte Tim Cook i en kommentar i kvartalsrapporten.

