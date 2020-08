Stanset driften av rør: Hydro venter ny Brasil-smell

Norsk Hydro har stanset driften på det 244 kilometer lange bauksittrøret fra Paragominas-gruven fordi deler av det hadde forverret seg og måtte skiftes tidligere enn ventet. Det reduserer driften på verdens største aluminaraffineri, Alunorte, og kan ramme Hydros resultat for tredje kvartal.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Alumina raffineres fra bauksitt, og brukes til å produsere aluminium. Vis mer Ricardo Moraes / X02675

Det opplyser selskapet i en melding sent tirsdag kveld.

«Den reduserte produksjonen vil påvirke de økonomiske resultatene for tredje kvartal 2020», skriver aluminiumsprodusenten i meldingen.

Hydro sier at selskapet har stanset driften av den 244 kilometer lange rørledningen som transporterer knust bauksitt fra bauksittgruven Paragominas til aluminaraffineriet Alunorte. Bakgrunnen er et behov for utvidet vedlikehold.

«Dette vil midlertidig stanse produksjonen ved gruven og reduserer produksjonen ved Alunorte», skriver Hydro.

Bauksitten fra Paragominas leveres til Alunorte, som raffinerer bauksitten videre til alumina. Dette er en viktig innsatsfaktor i produksjonen av aluminium.

Norsk Hydro vil sette i verk tiltak for å redusere eventuell påvirkning på kundene.

Bauksittgruven Paragominas i Brasil. Vis mer Norsk Hydro

Hadde planlagt utskiftninger

Selskapet opplyser at det hadde planlagt å skifte ut deler av rørledningen i andre halvdel av 2020, som del av en langsiktig vedlikeholdsplan.

«Under det planlagte vedlikeholdsarbeidet i tredje kvartal ble det oppdaget at en del av rørledningen hadde forverret seg raskere enn forventet», skriver Hydro.

Selskapet besluttet derfor at denne delen av røret måtte erstattes tidligere enn planlagt. Driften av røret vil gjenopptas i løpet av de neste to månedene.

«I løpet av denne perioden vil produksjonen ved Alunorte bli redusert, forventet til et nivå mellom 35-45 prosent av full kapasitet, for å balansere bauksittlagrene», skriver Hydro.

Hydro har også i tidligere perioder slitt med redusert kapasitet på Alunorte, men da var det på grunn av pålegg fra myndighetene etter et tidligere utslipp av regnvann fra anlegget. Denne saken kostet Hydro flere milliarder kroner i form av tapte inntekter.

Bauksitten fra Paragominas-gruven knuses og fraktes i rørledningen til Barcarena, der den raffineres på Alunorte. Deretter fraktes aluminaen til aluminiumsprodusenter over hele verden. Gruven ble startet i 2007, og anlegget har rundt 1.300 ansatte.

