SAS-sjefen ringte tidligere finansdirektør: Ba Göran Jansson om hjelp for å redde SAS igjen

SAS står midt oppe i en av selskapets mest krevende perioder noensinne. Etter at det ble klart at finansdirektøren skulle slutte, ringte toppsjefen til selskapets tidligere tallknuser Göran Jansson, som har vært med på å redde SAS før.

TILBAKE I KULISSENE: Göran Jansson begynte som finansdirektør i SAS i 2011. Bildet er fra samme år. Han forlot selskapet høsten 2019. Vis mer Andreas Beck / SCANPIX DANMARK

Publisert: Publisert: 25. august 2020 22:16

– Jeg følte et ansvar for å hjelpe til, sier Göran Jansson til E24 om telefonsamtalen han fikk i mars.

Det var konsernsjef Rickard Gustafson i SAS som ringte.

Gustafson spurte sin tidligere finansdirektør om han kunne bistå selskapet og teamet som har hovedansvaret med å lose selskapet gjennom krisen.

– Göran er en person som kjenner selskapet veldig godt, og han er en veldig kompetent og kunnskapsrik person å ha i slike prosesser. Det var naturlig for meg å vende meg mot han for å sikre kontinuitet, forteller Gustafson til E24.

Den mangeårige finansdirektøren i SAS hadde egentlig sluttet i selskapet i oktober i fjor, men det skulle altså ikke gå mer enn et halvår før han ble bedt om å returnere til tjeneste.

Den 30. mars ble det nemlig klart at Torbjørn Wist også skulle forlate SAS til høsten for å bli finansdirektør i Wallenius Wilhelmsen.

Kort tid før telefonsamtalen hadde coronapandemien for alvor truffet flybransjen med et brak. Myndigheter innførte reiserestriksjoner, passasjerer avbestilte billetter og nye bestillinger uteble.

For både SAS og andre flyselskap stoppet inntektene nesten opp. Samtidig fortsatte utgiftene til lønninger, fly og lån å løpe.

– Rickard ringte meg da det ble offentliggjort at Torbjørn skulle slutte. Han spurte om jeg kunne hjelpe til og støtte selskapet i denne fasen, sier Jansson.

TAKKER AV: Torbjørn Wist har vært finansdirektør i SAS siden mars 2018. 1. september overlater han roret til arvtageren og begynner etter hvert hos rederiet Wallenius Wilhelmsen. Vis mer Marius Lorentzen / E24

– Skulle gjerne vært med helt til mål

Som følge av det akutte finansielle presset som coronakrisen la på SAS måtte ledelsen legge en plan. Med et kraftig fall i inntektene ble egenkapitalen og selskapets buffere raskt spist opp. Ingen i bransjen kunne heller vite når markedet ville bli som normalt igjen.

– Når man går inn i en stor krise som dette, så må man tenke hvordan man sikrer at man har kompetanse og folk som kan gjøre det arbeidet som må gjøres. Jeg er veldig glad for at Göran takket ja til å bidra, sier SAS-sjefen.

– Og jeg vil også virkelig rose Torbjørn. Han har lagt ned et enormt arbeid, senest for å få på plass rekapitaliseringsplanen, og han går virkelig av med flagget til topps som man sier, fortsetter Gustafson.

Utover våren har Jansson bistått avtroppende finansdirektør Torbjørn Wist og hans team, bekrefter Jansson og Wist selv.

– Det stemmer. Jeg har ledet prosjektet sammen med han og et fantastisk team av interne kollegaer og eksterne rådgivere. Samarbeidet har fungert utmerket og vi er veldig stolte av det resultatet som vi har presentert, sier Wist.

Intens jobbing

Med Jansson på laget la Torbjørn Wist og resten av SAS-teamet i slutten av juni frem et forslag til redningsplan, som både innebærer at ny kapital hentes inn og at gjeld slettes og gjøres om til aksjer.

Planen har blitt revidert gjennom sommeren for å gjøre den mer spiselig for kreditorene. Nå jobbes det for å sikre nok støtte til å få den vedtatt på kreditormøtene 2. september, og på den ekstraordinære generalforsamlingen 22. september.

Wist legger ikke skjul på at det har vært intens jobbing for ham og resten av teamet det siste halvåret.

– Jeg går ut av SAS ganske snart og dette blir min siste kvartalspresentasjon i selskapet, sier Wist og fortsetter:

– Mitt mål i hele prosessen har vært å få denne rekapitaliseringsplanen på plass slik at prosessen og gjennomføringen kan begynne, fortsetter han.

– Hvordan er det å slutte i SAS før du vet hvordan dette faktisk ender?

– En prosess som dette er ikke avhengig av én person, så akkurat det bekymrer meg ikke. Selvfølgelig skulle man gjerne vært med i prosessen helt til mål, men det er en omfattende prosess med mange satte tidsrammer, så det lot seg ikke gjøre. Jeg er stolt av det jeg har bidratt med og så får mine flinke kollegaer ta stafettpinnen videre, sier Wist.

Ville sikre «sømløs overgang» under krisen

Svensken Göran Jansson var finansdirektør i SAS fra 2011 og var sentral i den store redningsoperasonen som berget SAS gjennom krisehøsten 2012.

Det var i mars 2018 at han overlot stafettpinnen til norske Torbjørn Wist, og selv ble konserndirektør for strategi og forretningsutvikling.

I midten av mai ble det klart at SAS hadde ansatt SAABs finansdirektør Magnus Örnberg til å overta etter Torbjørn Wist.

For SAS-sjefen var det viktig å ha Jansson på plass, for at overgangen til ny finansdirektør gikk så smertefritt for seg når selskapet nå står i en krisesituasjon.

– Jeg er veldig glad for at vi har rekruttert en veldig god finansdirektør i Magnus Örnberg. Det sikrer at vi får en sømløs overgang, sier Gustafson.

– Jeg skal hjelpe til med overgangen. Det blir jo en krevende jobb som Magnus nå påtår seg, sier Jansson.

Wist starter i sin ny jobb i Wallenius Wilhelmsen 1. oktober.

Mer enn et SAS-problem

Selv om SAS nå står i en krise som selskapet også gjorde i 2012, der selskapet må be banker, aksjonærer og ansatte om å stille opp for å sikre en fremtid for selskapet, så er situasjonen likevel ganske annerledes.

– Tidligere var det jo mer et SAS-problem vi håndterte. Nå er det et samfunns- og bransjeproblem, og luftfarten er kanskje den hardest rammede bransjen, sier Jansson.

– Har det blitt mye jobbing siden mars?

– Det finnes vel ikke så mange timer som jeg ikke har jobbet med dette, sier Jansson.

SAS lanserte sitt forslag til redningsplan 30. juni. Den opprinnelige planen fikk imidlertid ikke nok støtte av kreditorene og i sommer avlyste man derfor planlagte kreditormøter der forslaget skulle stemmes over.

Den 7. august kom det en oppdatert plan på bordet. Denne planen inneholdt bedre vilkår for kreditorene, blant annet ved at de får tildelt flere aksjer for gjelden de sletter.

– Statsstøtten skal betales tilbake. Det må man ikke glemme

SAS-planen innebærer at gjeld skal reduseres ved at den byttes om til aksjer, at kostnadsnivået skal kuttes fire milliarder, at nye lån skal skaffes til veie og at eierne spytter inn til sammen seks milliarder svenske kroner i to emisjoner.

Den 14. august skrudde SAS opp den foreslåtte renten, som Sverige og Danmark får for å gi selskapet kriselån.

– Er dagens situasjon enklere eller vanskeligere å løse sammenlignet med 2012?

– Det er snakk om mye mer penger nå. Det finnes ingen vei videre uten at man får inn mer penger. Det handler om at vi må finne en vei gjennom krisen og frem til etterspørselen er tilbake, sier Jansson.

Han påpeker at pandemien også gjør det krevende og uforutsigbart å planlegge når etterspørselen i markedet er tilbake, og at han nå håper en vaksine snart er på plass.

– Alt handler om å finne likviditet så man kan bygge en bro frem til etterspørselen er tilbake, og man må rigge selskapet slik at man da får lønnsomhet slik at man kan få avkastning på de pengene som nå skal settes inn i selskapet, sier Jansson.

– Og så må man jo planlegge for at statsstøtten en gang skal betales tilbake, slik regelverket i Europa krever. Det må man ikke glemme, legger han til.

Konsernsjef Rickard Gustafson håndterer nå den andre krisen som har potensialet til å ta livet av flyselskapet han leder. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

