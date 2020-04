Oslo Børs snur ned – tungt fall for DNB

DNB går mot strømmen etter at storbanken meldte om lånetap på 5,8 milliarder kroner i kvartalet. – Det er veldig mye, sier analytiker.

Publisert: Oppdatert: 30. april 2020 09:45 , Publisert: 30. april 2020 08:13

DNB leverte langt svakere kvartalsresultater enn analytikerne hadde sett for seg, og storbankens aksjekurs falt fem prosent like etter at handelen åpnet på Oslo Børs.

DNB-fallet tynger Hovedindeksen, som etter en positiv start har falt ned. Hovedindeksen er ned 0,52 prosent til 768,02 poeng.

Samtidig faller DNB-aksjen 4,26 prosent til kurs 119,10 kroner.

DNB endte med et resultat etter skatt på 4 milliarder kroner i første kvartal, under analytikernes forventninger på 7,5 milliarder. Storbanken setter av nær 5,8 milliarder kroner til lånetap i første kvartal, hvor nesten halvparten er knyttet til olje og offshore.

– Det er veldig mye, sier Carnegie-analytiker Johan Ström om lånetapene på 5,8 milliarder kroner i kvartalet.

Han sier det store spørsmålet er hvordan lånetapene vil utvikle seg de neste kvartalene. Han tror tapene kan bli høye også i andre kvartal, før de avtar igjen.

Oljekutt

Wall Street steg kraftig onsdag etter positive testresultater av coronamedisinen Remdisivir fra legemiddelselskapet Gilead. Etter stengetid leverte Facebook, Microsoft og Tesla overraskende sterke kvartalsrapporter.

Oljeprisen (Brent) stiger 4,23 prosent til 23,68 dollar fatet, og er tydelig opp siden handelen stengte på Oslo Børs onsdag.

Norge kutter i oljeproduksjonen med 250.000 fat per dag i juni, og 134.000 fat per dag i andre halvår, meldte oljedirektoratet onsdag kveld.

Kuttet er med på å trekke opp oljeprisen, skriver DNB Markets i en morgenrapport.

«I oljemarkedet har meldingene om produksjonskutt fra både Russland, Nigeria og Norge sammen med gårsdagens oppdatering av de amerikanske lagertallene bidratt til å sende prisene opp det siste halve døgnet», skriver meglerhuset.

Corona-smell

En rekke selskaper notert på Oslo Børs har levert kvartalsrapporter på morgenkvisten.

Oljeserviceselskapet Aker Solutions tror årets inntekter vil falle enda mer enn det trodde tidligere og spår nå et inntektsfall på 30 prosent i år. Toppsjefen Luis Araujo tror andre kvartal vil bli det mest usikre og disruptive kvartalet bransjen har sett. Likevel stiger aksjen nær fire prosent etter 45 minutters handel.

Undervannsentrepenøren Subsea 7 leverte svakere enn ventet: Brutto driftsresultat (ebitda) var på 68 millioner dollar, mot ventede 140 millioner dollar. Subsea 7-aksjen er ned 1,50 prosent.

Bank Norwegian-eier Norwegian Finans setter av 230 millioner kroner til corona-tap, eiendomsselskapet Entra gikk på en rentesmell, mens livs- og pensjonsforsikreren Storebrand trekker årets utbytte. Aksjonærene virker å være svært fornøyd med resultatet, og sender aksjen opp 7,44 prosent.

