Kristoff med godt børs-år: Proffsyklisten dro inn over 5 millioner

Alexander Kristoff er ikke bare én av verdens beste syklister. Han viser også at han har teft i aksjemarkedet. I fjor dro 33-åringen inn over 5 millioner kroner på sine finansielle investeringer.

Alexander Kristoff har stor interesse for aksjer og børs. Vis mer Carina Johansen

Publisert: Publisert: 23. juni 2020 12:40

Det viser det ferske årsregnskapet til selskapet Alexander Kristoff Limited. Resultatet før skatt i fjor endte på 5,1 millioner mot rett i underkant av 2 millioner i 2018. Det gode børsåret førte også til at egenkapitalen i selskapet vokste fra 11,8 millioner til 16,5 millioner.

– Jeg har en litt farlig «gamblingstrategi»: Hvis kursen går ned, så selger jeg det som har gått bra – og så kjøper jeg meg inn i det jeg har tapt. Det har funket bra til nå, men det kan jo fort hende at et selskap går konk og da går det i dass, sa Kristoff til E24/Vg i fjor.

Tjener godt

Stavanger-syklisten har tjent gode penger gjennom sine suksessrike karriere med etappeseirer i Tour de France, VM-sølv, OL-bronse og seirer i de såkalte monumenteneMilano - Sanremo og Flandern rundt.

I 2016 og 2017 sto Kristoff oppført med en samlet skattbar inntekt på over 30 millioner. På de to årene betalte han 15 millioner i skatt til den norske stat. I 2018 sto han oppført med en inntekt på 13,5 millioner.

Leser aksjeråd

Det er deler av denne inntekten Kristoff bruker til å investere. For det meste går det i børsnoterte aksjer, men han har også aksjer i diverse selskaper. For eksempel i Fjord Minerals AS og Bikefinder AS. Han var også med på emisjonen til Bjørn Maaseides Kraft Bank slik som mange andre profilerte idrettsutøvere.

– Jeg leser aksjeråd når jeg ikke snakker med dere journalister eller ser på film, sa Kristoff til E24/VG før fjorårets Tour de France.

33-åringen sykler for profflaget UAE Team Emirates. For kort tid siden ble det klart at Stavanger-syklisten står på startstreken da Tour de France ruller ut fra Nice i slutten av august.