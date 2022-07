Sjefstrateg om markedet: – Vi har ikke sett bunnen ennå

Til uken vil banker rapportere hvor mye mislighold de tror høyere renter vil gi, mens en gasskabel fra Russland kan holde stengt lengre enn planlagt.

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Uken starter med kvartalstall fra storbankene Nordea, Bank of America og Goldman Sachs.

– Det er inntjeningssesong, og enda viktigere enn selve tallene som kommer er hvilke fremtidsutsikter selskapene rapporterer om, sier Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank.

Dette skjer denne uken Mandag Kvartalstall fra Nordea, Bank of America og Goldman Sachs

Børsen stengt i Japan på grunn av Havdagen Tirsdag Kvartalstall fra Yara, Telenor, Elkem, Komplett, Swedbank, Tele2, NCC og Lockheed Martin

Tall over inflasjonen i eurosonen i juni

Tall over boligbygging i USA i juni

Tall over skatteregnskapet i Norge i juni fra SSB

Tall over arbeidsledigheten i Storbritannia i juni Onsdag Kvartalstall fra Aker BP, Nordic Nanovector, Pareto Bank, Telia og Tesla

Kina setter referanserenten

Tall over inflasjonen i Storbritannia i juni

Tall over kjøp av andrehåndsboliger i USA

Indeks over forbrukertilliten i eurosonen for juli

Ukentlige tall over prisen på lakseeksport fra SSB

Ukentlige tall over fyllingsgraden i vannmagasinene fra NVE

EU kunngjør deres plan B hvis gassrøret «Nord Stream 1» skulle forbli stengt Torsdag Kvartalstall fra PGS, TGS og ABB

Rentemøte i Den europeiske sentralbanken

Rentemøte i sentralbankene i England, Japan og Tyrkia

Konjunkturbarometeret for Norge for andre kvartal

Tall over inflasjonen i Storbritannia i juni

Produksjonsindeksen fra Philadelphia Fed for juli

Ukentlig tall over førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA

Gassrøret «Nord Stream 1» kobles på igjen etter vedlikehold Fredag Kvartalstall fra Norsk Hydro og Danske Bank

Foreløpige PMI-tall for USA, eurosonen, Japan, Frankrike, Tyskland og Storbritannia for juli

Tall over inflasjonen i Japan i juni Vis mer

Han peker på at flere banker har begynt å sette av penger til å dekke fremtidige tap.

– Det er ikke faktiske tap, men rentene har steget, og selskaper må refinansiere på de høye nivåene. Det øker sannsynligheten for at flere ikke klarer å gjøre opp for seg, forteller Johansen.

Banker har en forpliktelse til å sette av penger for å dekke slike tap, og kan ikke vente til misligholdet faktisk kommer. Hvor mye bankene tror vil bli misligholdt kan derfor være en god pekepinn på hvordan det går med økonomien fremover med de høyere rentene.

Ferske boligtall viser om renten biter

– Det blir også spennende å følge med på en del husrelaterte tall fra USA i uken som kommer, på grunn av de høye rentene.

I USA har de fleste boliglån med fast rente, så når sentralbanken setter opp renten merker ikke folk flest den direkte effekten med mindre de skal ta opp nye boliglån.

– Da blir det viktig å følge med på hva som skjer på boligsiden. Stopper det opp? Hvis man får oppsigelser innenfor den bransjen, så er det en økt negativ faktor, sier Johansen.

Tall over nystartede boligbygg i USA og salg av allerede eksisterende bygg i USA kommer på tirsdag og onsdag.

Ønsker flere arbeidsløse boligbyggere

Arbeidsledigheten i USA ligger for tiden på 3,6 prosent, cirka samme nivå som før pandemien.

– Vanligvis er det ikke så interessant, men denne uken kan det være verdt å følge med på antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd som kommer fra USA på torsdag. Det er jobbmarkedet som må bli svakere for at det skal bli en resesjon nå, sier Johansen.

– Er det akkurat det sentralbanken i USA ønsker seg?

– Det er det. De vil ikke si det direkte, de pakker det inn, men de mener man må få arbeidsløsheten opp for å få ned inflasjonen.

Nord Stream 2 ble avlyst tidligere i år. Nord Stream 1 kan forbli avskrudd avhengig av ny informasjon denne uken.

Gasskabel fra Russland skrus på – eller ikke

På torsdag skal etter planen gasskabelen fra Russland til Tyskland, kalt Nord Stream 1, startes opp igjen etter årlig vedlikehold.

– Flere mener dette er en mulighet for russerne å ikke sette produksjonen i gang igjen, mens andre mener det er for tidlig for russerne å gjøre dette, sier Johansen.

Han forteller at da komponenten som skulle vedlikeholdes skulle sendes av gårde til verksted ble leveransen forsinket av sanksjonskrøll.

– Det tok tid, så sannsynlig kommer den også for sent tilbake. Hva som skjer her vil være utrolig viktig for høsten og hva som skjer med europeisk gass, sier Johansen.

EU kommer med sine planer om hva de skal gjøre hvis gassen fra Russland uteblir dagen før, på onsdag.

– Disse har til nå vært urealistiske og etter min mening spill for galleriet, sier Johansen.

Les også Utelivsbransjen har nesten hentet seg inn igjen: – Stort etterslep i bedriftsmarkedet

Kan komme baksmell på Oslo Børs

På ukens siste virkedag kommer et dryss med interessante tall fra verdens innkjøpssjefer.

– Hvordan går det med industrien? Innkjøpssjefsindeksene har så langt vært over 50, som betyr fortsatt vekst, men retningen er negativ, sier Johansen.

Innkjøpssjefsindeksene (PMI) forteller hvor stor andel av innkjøpssjefene i diverse selskap som forteller om økt aktivitet eller redusert aktivitet for deres bedrift i måneden som kommer. En verdi på 50 betyr at det er 50/50 positive og negative innkjøpssjefer, mens en verdi over det betyr en overvekt av positive.

– Vi følger nøye med. Hvis sentralbanken i USA skal klare en «myk landing» er de nødt til at nedgangen i PMI stopper før 50. Lavere enn det er en indikator på resesjon, sier Johansen.

Så langt har markedet selv priset inn en resesjon i løpet av de neste 6–18 månedene, ifølge Danske Banks sjefstrateg.

– De korte rentene har steget mye, mens de lange har falt, slik at vi har fått en invertert rentekurve. Samtidig har flere råvarepriser falt, for eksempel oljeprisen som nå er på 100 dollar fatet nordsjøolje. Det er overraskende at aksjer klarer seg relativt bra, sier Johansen.

– Tror du det kan komme en baksmell på aksjer?

– Jeg tror ikke vi har sett bunnen ennå.

– Hvis det kommer en global resesjon så faller råvareprisene mye, og det kan være en nedside for Oslo Børs, forteller Johansen.