SAS fraktet 1,44 millioner passasjerer i mars

Nesten en halv million flere passasjerer fløy med SAS i måneden som gikk etter kraftig økning i kapasiteten. Men nesten hvert tredje sete i flyene som gikk var tomme.

SAS har torsdag levert sine trafikktall for mars.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

– Antallet passasjerer i løpet av måneden var det høyeste siden pandemien brøt ut i mars 2020, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en uttalelse.

Totalt fraktet SAS 1,44 millioner passasjerer i mars, en oppgang på nesten 500.000 fra måneden før som også var sterkere enn årets første måned. Store deler av trafikken kommer fra ordinær rutetrafikk. Chartertrafikk sto for 42.000 passasjerer i måneden.

– Vi fortsetter å styrke vår kapasitet til sommerens høysesong, også på grunn av økende salgstrend, sier van der Werff, som forteller om nye destinasjoner til blant annet Middelhavet og Nord-Amerika.

Selskapet økte kapasiteten i rutenettet med 30 prosent i mars, mot måneden før.

SAS-sjefen forteller også om den pågående restruktureringsplanen, selskapet har presentert.

– Forbedringsbehovet i selskapet finnes fortsatt og vi fortsetter med SAS Forward-planen, for å sikre et konkurransedyktig og finansielt sterkt SAS for fremtiden, sier van der Werff.

Selskapet hadde en fyllingsgrad på 68,8 prosent i mars. Dette forteller hvor stor andel av flyets seter som har blitt booket.

Til sammenligning kunne Norwegian torsdag fortelle at de hadde en fyllingsgrad på 80,3 prosent i mars.

SAS hadde 1,07 svenske kroner i inntekter per fløyet passasjerkilometer. Antallet inntektsgivende setekilometer havnet på 1,17 milliarder.

Det ga SAS billettinntekter på 1,83 milliarder svenske kroner i mars, ifølge E24s beregninger.