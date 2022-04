Macron ut mot lederlønning hos bilgigant: – Sjokkerende

Lønnen til toppsjefen i selskapet bak Peugeot og Fiat får flengende kritikk av de franske presidentkandidatene. Oljefondet stemte mot lønnspakken.

Frankrikes president Emmanuel Macron er kritisk til nivået på godtgjørelsen til Stellantis-topp Carlos Tavares

Publisert: Oppdatert i dag 16:36

– Vi snakker om astronomiske summer her. Vi bør sette et tak på dette. Det kan virke om vi handler på europeisk nivå, sier Frankrikes president Emmanuel Macron til fransk radio fredag, ifølge Reuters.

Lederlønningene hos det fransk-italienske bilkonsernet Stellantis har fått kritikk den siste tiden, og under onsdagens generalforsamling valgte et flertall av aksjonærene å ikke støtte kompensasjonspakken som ble lagt frem.

Stellantis står bak bilmerker som Peugeot, Fiat, Opel og Maserati.

Selve godtgjørelsene til toppsjef Carlos Tavares var på over 19 millioner euro til sammen i fjor, viser årsrapporten. Det tilsvarer rundt 182 millioner kroner. I tillegg er det ifølge Reuters snakk en aksjepakke på 32 millioner euro og langsiktig kompensasjon på 25 millioner euro.

Stellantis-toppsjef Carlos Tavares under en pressekonferanse i Torino i slutten av mars.

– Sjokkerende

– Folk kan ikke ha kjøpekraft-problemer, vansker med angst i livene sine og se slik summer, sier den franske presidenten.

Uttalelsene kommer i innspurten av presidentvalgkampen i Frankrike. Både Macron og den høyreorienterte motkandidaten Marine Le Pen kaller lønnspakken for «sjokkerende».

– Selvfølgelig er det sjokkerende. Det er enda mer sjokkerende når det er en administrerende direktør som har satt selskapet i vanskeligheter og får betraktelige summer, sier Le Pen til TV-kanalen BFM.

En talsperson for Stellantis sier de ikke kommenterer politikeres standpunkt, ifølge Reuters.

Frankrikes finansminister Bruno La Maire tok tidligere i uken til orde for å begrense lederlønninger, men understreket at det må skje som et felles europeiske initiativ slik at ikke gode toppledere forsvinner fra Frankrike.

President Marine Le Pen driver valgkamp i Lauris sør i Frankrike fredag.

Den franske staten og Oljefondet stemte mot

Et flertall som sitter på rett over 52 prosent av aksjene i Stellantis stemte mot rapporten om godtgjørelser til lederne i 2021, som ble lagt frem sammen med årsrapporten, skriver Reuters.

Den franske staten eier 6,15 prosent av selskapet gjennom investeringsbanken BPIFrance, som stemte nei til pakken.

Oljefondet er også inne som Stellantis-investor, og var blant aksjonærene som stemte nei, ifølge fondets nettsider.

Den franske fondsforvalteren Phitrust var blant investorene som i forkant av generalforsamlingen gikk ut og kritiserte kompensasjonen toppsjef Carlos Tavares får.

– Er denne ekstremt høye godtgjørelsen sosialt forsvarlig når konsernet trolig står foran massive restruktureringer med nedskjæringer på grunn av produksjonsoverkapasitet og dobling etter sammenslåingen, uttalte Phitrust ifølge Bloomberg.

Ikke bindende

Samtidig har aksjonærenes nei ikke nødvendigvis noe å si. Avstemningen om rapporten er kun rådgivende, i tråd med lovgivingen i Nederland der selskapet er basert.

Styreleder John Elkann sa onsdag at de ville ta hensyn til avstemningen, som han beskrev som en anbefaling, ifølge Reuters.

– Det er vår overbevisning som styre at i et meritokrati er belønning på grunnlag av prestasjonskriterier et grunnleggende element i vår politikk. Vi vil ta med oss denne avstemningen, som, igjen, er en anbefaling, sa Stellantis-styrelederen til aksjonærene.

Selskapet har senere uttalt at svaret på hvordan avstemningen skal tas hensyn til vil komme frem i rapporten for 2022, skriver Bloomberg.