Maaseide-selskap tar 10 millioner i utbytte

Kraft Finans firedoblet resultatet sitt og tar 10 millioner kroner i utbytte. Nå varsler selskapet at de skal ansatte 15–20 nye rådgivere de neste årene - og kjøpe eiendommer for 1,2 milliarder kroner.

Bjørn Maaseide eier nesten halvparten av selskapet Kraft Finans. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi er selvfølgelig veldig godt fornøyd med 2021. Omsetningen og resultat før skatt ble det høyeste Kraft Finans har levert som selskap. Dette henger selvfølgelig sammen med at fjoråret også ble et veldig godt år for kundene våre. Hvis kundene våre gjør det bra, så leverer også selskapet gode resultater, sier administrerende direktør, Sveinung Byberg, til Aftenbladet/E24.

Over 60 mill. i honorarer

Det rykende ferske 2021–regnskapet viser at Kraft Finans fikk et resultat før skatt på 12,4 millioner kroner - opp fra 3,5 millioner kroner i 2020. Omsetningen i fjor landet på 83,7 millioner kroner, mens den året før var 54 millioner kroner. Regnskapet viser at det er rådgivningshonorarene som står for det aller meste av inntektene med totalt 61,5 millioner kroner.

– Det er også kjekt å se at vi klarer å kombinere investering i vekst og i tillegg levere gode økonomiske resultater. Vi er veldig fornøyd med den organiske veksten i selskapet. I løpet av fjoråret startet vi opp kontorer i Bergen og Kristiansand, og er nå representert i alle de store norske byene. Vi skal i årene som kommer fortsette å satse tungt innen rådgivning og har som mål å ansette 15-20 nye rådgivere. I tillegg har vi etablert vår egen corporate finance-avdeling hvor vi allerede har ansatt flere personer, sier Sveinung Byberg.

Sveinung Byberg er administrerende direktør i Kraft Finans. Vis mer

2000 kunder

Det er Bjørn Maaseide som er desidert største eier i Kraft Finans med sine 44,9 prosent gjennom selskapet BFBK Finans. Nest største eier er Sveinung Byberg med 14,5 prosent av aksjene, mens Kari Bjerk er tredje største eier med 7,3 prosent.

Kraft Finans opplyser at de har rundt 2000 kunder og at de i fjor økte forvaltningskapitalen fra 4,6 til 6 milliarder kroner. Kundene kjøpte eiendom for 3,5 milliarder kroner, mens de solgte for 1,6 milliarder kroner.

– Vi har også fått en veldig god start på inneværende år. For kort tid siden lukket vi emisjonen i Offentlig Eiendomsinvest AS. Dette er et fond som skal investere i eiendommer med offentlige leietakere og kundene våre tegnet for 372 millioner kroner i emisjonen. Dette er dermed den største emisjonen som kundene våre har deltatt i. Egenkapitalen skal brukes til å kjøpe eiendommer for 1,2 milliarder kroner, sier Sveinung Byberg.

Ukraina-uro

– Krigen i Ukraina har vel påvirket markedet negativt også for dere?

– Våre kunder har absolutt fått kjenne på den uroen og usikkerheten som har preget markedet i starten av året. Den tragiske krigen i Ukraina har ført med seg mye uro, men vi vet av erfaring at over tid, så har markedet historisk sett alltid hentet seg inn igjen. Våre kunder er også tungt investert i eiendom og det er spesielt i urolige perioder, som nå, at det kan være en fordel å ha diversifisering inn mot andre aktivaklasser.

Kraft Finans har sysselsatt 33 årsverk i fjor og har sitt hovedkontor i Trim Towers i Sandnes.