Evergrande selger bankaksjer for 13 milliarder

Med nytt låneforfall onsdag sikrer Evergrande sårt tiltrengte penger. Det sender aksjen rett opp i Hongkong.

Evergrandes hovedkvarter i Shenzhen Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den kriserammede eiendomsgiganten Evergrande får pusterom etter at selskapet natt til onsdag melder at de kvitter seg med 1,75 milliarder aksjer i Shengjing Bank. Kjøper er Shenyang Shengjing Finance Investment Group, en statseid kapitalforvalter, skriver CNBC.

Aksjeposten utgjør 19,93 prosent av alle aksjene i banken, og salget kommer etter at Evergrande tidligere kvittet seg med en milliard aksjer i banken. Selskapet får 5,70 yuan per aksje, noe som sikrer Evergrande rett i underkant av 10 milliarder yuan – eller i overkant av 13 milliarder kroner.

Nyheten sender Evergrande-aksjen opp 10 prosent på børsen i Hongkong onsdag morgen.

Les også Evergrande-krisen kort forklart

Nytt forfall onsdag

Selv om selskapet nå har sikret friske penger, kommer markedet til å følge nøye med på om Evergrande vil betale obligasjonseierne en rentebetaling på 47,5 millioner dollar som forfaller onsdag.

Evergrande er verdens mest forgjeldede boligselskap med over 2.600 milliarder kroner i gjeld.

Selskapets problemer kom frem i lyset da de to ganger i september advarte om at de sto i fare for ikke å kunne møte sine betalingsforpliktelser. Forrige uke klarte ikke selskapet å betale et forfall på 83,5 millioner dollar i et obligasjonslån på to milliarder dollar. I praksis har selskapet 30 dager på seg fra forfall til lånet er misligholdt, ifølge CNBC.

Selskapet har låneforfall hver eneste måned ut året.

Frykt for global krise

På grunn av selskapets størrelse har det også spredd seg frykt for at krisen kan få store konsekvenser for Kinas økonomi, som igjen kan gi smitteeffekter til resten av verden.

– Ting som skjer i Kina, blir ikke lenger i Kina, sa analysesjef kreditt i Sparebank 1 Markets Pål Ringholm til E24 i midten av september.

For tre år siden var Evergrande verdens mest verdifulle eiendomsselskap, og eiendomssektoren i Kina anslås å utgjøre mellom 15 og 30 prosent av hele landets økonomi. Selv om vestlige land i midre grad direkte er eksponert mot Evergrande vil et strammere kredittmarket i Kina få konsekvenser.

I forbindelse med rentehevingen i Norges Bank forrige uke var sentralbanksjef Øystein Olsen klar på at det også kan ha betydning for Norge.

– Vi følger godt med på situasjonen, sa Olsen til E24.

– Vi opererer i markedene selv, både som sentralbank og som investor. Begge de to virksomhetsområdene følger veldig godt med på det som skjer, sa han.

Olsen er også leder for Norges Banks hovedstyre, som også har ansvaret for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet.