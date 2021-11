Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken

DNBs forslag til avhjelpende tiltak har ikke endret tilsynets syn på oppkjøpet, nå vurderer banken å klage avgjørelsen til Konkurranseklagenemnda.

Konkurransetilsynet stanser DNBs oppkjøp av Sbanken, ifølge en melding fra Sbanken og DNB tirsdag morgen.

Konkurransetilsynet opplyser at de har vurdert forslagene til avhjelpende tiltak, men fremdeles mener de at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

– Hverken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond, sier konkurransedirektør i Lars Søgard i pressemeldingen.

– Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, legger han til.

DNB vurderer nå en mulig klage til Konkurranseklagenemnda, med klagefrist på 15 dager.

– Konkurransetilsynet har stoppet oppkjøpet, til tross for at det er en veldig liten del av Sbanken vi har diskutert over flere måneder. Alt som var knyttet til vanlig banktjenester, som boliglån, kort, betaling og innskudd var klarert. Derfor er det overraskende at de mener en så liten tue kan velte et så stort lass, sier konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB i en pressemelding.

DNB har overfor Konkurransetilsynet foreslått forslag til avhjelpende tiltak som involverte flere tredjeparter for å avhjelpe Konkurransetilsynets foreløpige bekymringer uttrykt i et tidligere varsel.

Tilsynet har vært bekymret for mulig redusert konkurranse i markedet for fondssparing. DNB har tidligere foreslått avhjelpende tiltak, men har ikke uttalt seg om hva de tiltakene innebar.

Konkurransedirektør Sørgard sier til E24 at han ikke kan gå inn på hvilke konkrete tiltak som er foreslått, da disse er forretningshemmeligheter.

– Det kom til tre forslag om tiltak, og vi har vurdert de grundig og vurdert at de ikke i tilstrekkelig grad fjerner vår bekymring for at konkurransen svekkes, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til E24.

Tilsynet trekker frem at markedet for sparing i fond er i sterk vekst, og stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter.

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk ene enda sterkere posisjon, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i konkurransetilsynet, i pressemeldingen.

– Konkurransetilsynets vedtak er endelig og markerer slutten på tilsynets saksbehandling, sier jurist og prosjektleder Katrine Amdam i konkurransetilsynet i pressemeldingen.

Bød mer enn 11 milliarder

Konkurransetilsynet har vært siste hinder i DNBs oppkjøp av Sbanken, etter at oppkjøpet ble godkjent av Finansdepartementet og Finanstilsynet i sommer.

Eksperter har tidligere uttalt at en mulighet har vært om banken kvittet seg med noe av fondsvirksomheten.

I april meldte DNB at de ønsket å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner, men budet ble senere hevet til 11,6 milliarder. I juni ble det klart at banken hadde sikret seg mer enn 90 prosent av aksjene i Sbanken.

Oppkjøpsmeldingen fikk flere av Sbankens kunder til å rase, og flere organiserte seg for å forsøke å stoppe oppkjøpet.

