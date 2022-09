Flyr fraktet betydelig færre passasjerer i august

Flyselskapet fraktet 208.300 passasjerer forrige måned. Det er en nedgang på over 50.000 fra juli. Samtidig faller inntekten per fløyet passasjerkilometer med over 20 prosent.

Flyr hadde en svært sterk juli-måned da SAS-pilotene bidro til at den ene de største konkurrentene sto på bakken i over to uker.

I august kom Flyr likevel raskt tilbake til gamle trakter. Passasjernedgangen var på 20 prosent mellom de to månedene. Det viser de ferske trafikktallene fra selskapet.

Samtidig faller yielden (inntekten per fløyet passasjerkilometer) til 0,56 kroner, noe som er 15 øre mindre enn i juli.

– Det har vært stor reiselyst også i august, med mange fulle fly spesielt til våre reisemål ved Middelhavet. Mange har også reist med oss til europeiske storbyer og innad i Norge, sier Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid i en kommentar til tallene.

Selskapets billettinntekter havnet på nærmere 159 millioner kroner i august, ifølge E24s beregninger. Det er rundt 120 millioner kroner lavere enn måneden før.

Selv om tallene er svakere enn i juli viser fyllingsgraden at flyene fløy med mer fulle fly enn de i snitt har gjort de siste tolv månedene. I august var denne på 71,6 prosent, mot snittet på 69,1 prosent.

Til sammenligning hadde Norwegian en yield fra billetter på 66 øre i august, mens fyllingsgraden var på 85,5 prosent. Det viste selskapet da det la frem trafikktall tirsdag.

Flyr opplyser at det ved utgangen av august fikk levert nok et fabrikknytt Boeing 737–8-fly. Dette er det tolvte flyet i Flyrs portefølje.

Kriserammede SAS kommer med sine trafikktall senere onsdag formiddag. Spenningen rundt selskapets tall er høyere enn normalt, ettersom man nå venter å få en første indikasjon på om passasjerene kom tilbake raskt etter pilotstreiken.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer