Jonas Helmikstøl går av som Easee-sjef

I tillegg vil selskapet gjennomføre store oppsigelser.

GÅR AV: Jonas Helmikstøl går av som Easee-sjef

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres ...

Jonas Helmikstøl går av som toppsjef i Easee, ifølge en pressemelding.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

Helmikstøl fortsetter som ansatt og går inn i selskapets styre. Hans erstatter vil tidligst være på plass i oktober, ifølge selskapet. Frem til da vil han fortsette som daglig leder.

Samtidig vil Easee gjennomføre omfattende oppsigelser. Totalt må 200 av 350 faste ansatte i forlate selskapet, ifølge pressemeldingen.

– Det gjør ubeskrivelig vondt å måtte takke farvel til så mange flotte mennesker som har gitt alt for at Easee skal komme seg gjennom dette, sier Helmikstøl i en uttalelse.

Han sier at han selv har gjort sitt aller beste og jobbet hardere enn noen sinne for at dette ikke skulle skje, men at det dessverre ikke var nok.

– Jeg er skikkelig lei meg.

Ifølge pressemeldingen vil nedbemanningen har innvirkning både på de ansatte i Norge og de utenlandske datterselskapene.

Det har foreløpig ikke lyktes E24 å få en kommentar fra Helmikstøl.

Har hentet 60 millioner

Samtidig melder Easee at ladeselskapet har lyktes med å få inn frisk kapital.

60 millioner kroner er hentet inn for å gjøre Easee til Europas mest innflytelsesrike elbilladeselskap, heter det.

Ifølge pressemeldingen er det i hovedsak de tre eksisterende investorene, Wiski Capital, Dristi Capital og Montin, som investerer i selskapet på ny.

– Selskapet har tidligere bevist at de har en kraft i organisasjonen og et produkt som markedet ønsker, sier Nils Thomas Lien i Montin i en uttalelse.

Han tror selskapets smertelige erfaringer de siste månedene gjør at det vil komme tilbake sterkere og bedre.

Ifølge pressemeldingen jobbes det fortsatt med å lande avtaler med gjenværende kreditorer. Parallelt har selskapet jobbet med en ny dokumentasjonspakke for kommende produktlansering.

Svensk salgsstopp

Easee har slitt siden det tidligere i år ble åpnet tilsyn mot det Stavanger-baserte ladeselskapet.

Det skjedde etter at svenske myndigheter innførte salgsstopp av laderne deres i mars.

Årsaken var at jordfeilbryterløsningen og DC-beskyttelsen i laderne ikke oppfylte standardkravene, ifølge det svenske Elsäkerhetsverket.

I mars varslet Easee at over 100 ansatte skulle permitteres. Selskapet hadde da 350 ansatte i Norge.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon. Det er det ingen tvil om, sier Helmikstøl da.

I mai konkluderte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med at det ikke ville klage på det svenske salgsforbudet av Easees ladere.

Nkom åpnet tilsynssak mot selskapet etter at salgsforbudet i Sverige ble kjent.

I juli skrev NTB at ny dokumentasjon fra Easee ikke endrer det svenske Elsäkerhetsverkets syn om at dokumentasjonen skulle vært på plass før produktet kom på markedet.