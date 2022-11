Storaksjonær ute av topplisten i Flyr

Flyr-aksjonær Tellef Ormestad er ute av listen over de femti største eierne i det kriserammede flyselskapet - samme dag som skjebnen avgjøres.

Flyr er rammet av krise og vil redde selskapet gjennom blant annet en kapitalinnhenting.

Saken oppdateres.

Det fremgår av ferske aksjonærlister tirsdag.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Ormestad uten hell tirsdag morgen.

Privatinvestoren fra Sandefjord var tidligere oppført som sjette største Flyr-aksjonær med i overkant av 20,1 millioner aksjer.

Aksjonærlistene har to dager etterslep og fanger dermed ikke opp endringer som har skjedd i disse to dagene. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Les på E24+ Nå er Flyr-aksjen kun en overpriset tegningsrett

Kriseemisjon

I forrige uke ble det kjent at Flyr vil hente inn 430 millioner nye kroner i en kriseemisjon. Fristen løper ut i dag, og flere aksjonærer sitter på gjerdet. Jan Petter Sissener sa til E24 igår at han ikke hadde bestemt seg.

Samtidig meldte flyselskapet at de tapte 453 millioner kroner i årets tredje kvartal.

Flyr-aksjen har rast nesten 70 prosent på børs siden meldingen om emisjon kom. Emisjonskursen er fastsatt til 0,01 kroner, og aksjen ble handlet for 0,089 kroner ved stengetid mandag.

Største aksjonær vannes ut

Flyrs største aksjonær, grunnlegger og styreleder Erik G. Braathen, har flagget at han vil delta med ti millioner kroner i kapitalinnhentingen, noe som vil vanne ut hans eierandel.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid ville torsdag ikke svare på om hun ville delta i emisjonen, men viste til at hele ledelsen nå tar et «større» lønnskutt.

– Det blir en fullstendig restart. Vi håper at eksisterende aksjonærer også vil være med i en reparasjonsemisjon. At de kan få en bedre reise fremover. For det er virkelig en helt unik plattform som ligger i dette selskapet, sa hun.

Fristen for emisjonen løper ut klokken 16.30 tirsdag. Dette er den tredje kriseemisjonen for flyselskapet på et drøyt år.