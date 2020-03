Har tapt 200 millioner kroner på kronesvekkelse

Dofs konsernsjef Mons Aase jobber for å få bankene om bord i rederiets redningspakke.

27. mars 2020

Den negative utviklingen i kronekursen har resultert i et valutatap på i overkant av 200 millioner kroner, skriver Dof i en børsmelding fredag kveld.

Offshorerederiet har siden i fjor jobbet for å sy sammen en redningspakke for å holde seg finansielt flytende, etter at lånenekt fra enkelte banker strupet finansieringen.

«De plutselige og ekstreme valutasvingningene har resultert i likviditetsutfordringer for konsernet», heter det videre i meldingen.

Dof er nå i tett og konstruktiv dialog med bankene for å komme frem til alternativer på kort og medium sikt, og har allerede fått i land et lån på 100 millioner kroner for å møte de umiddelbare likviditetsbehovene.

Den planlagte refinansieringen må samtidig utsettes, melder konsernet. Rederiet trodde tidligere at den finansielle løsningen kunne være klar før årsskiftet, deretter tidlig i første kvartal. Senest 21. februar var målet å få den på plass til april.

«Som en konsekvens av de plutselige og betydelige usikkerhetsmomentene, forårsaket av den seneste utviklingen, kommer den pågående refinansieringen [...] nødvendigvis til å bli utsatt», heter det i børsmeldingen.

Også her understreker Dof at de er i dialog med sine långivere. Planen skal i korte trekk sørge for ny kapital, utsettelse av forfall på obligasjonsgjeld og reduserte avdrag på bankgjeld.

