Norwegians redningsplan: Tror ikke på normal drift før i 2022

Samtidig som Norwegian jobber på spreng for å få kreditorer og aksjonærer med på den foreslåtte redningspakken som skal redde selskapet fra konkurs, så jobbes det også med planene for tiden etter corona. Den planen innebærer at selskapet kan kvitte seg med hvert tredje fly i flåten.

Norwegian-fly parkert under corona-krisen

27. april 2020

Norwegian la mandag frem flere detaljer i sin finansielle redningsplan, der de ber kreditorer og leasingselskaper ettergi store mengder gjeld i bytte mot aksjer, samtidig som aksjonærene også blir spurt om å bidra med frisk kapital for fjerde gang på to år.

Samtidig deler selskapet også detaljer om de planene selskapet nå legger for tiden etter corona – hvordan man skal hente seg inn igjen og få flyene tilbake i luften.

Per i dag har Norwegian bare rundt 7 fly i drift og rundt 200 ansatte i aksjon, og bare i Norge. Alt annet står på bakken. Selskapet hadde over 11.000 ansatte og 156 fly i flåten før krisen.

Denne situasjonen tror Norwegian vil vedvare lenge. Først planlegger selskapet en «dvale-fase» i lavsesongen til vinteren 2020/2021, der fokuset vil være på å «beskytte kontantbeholdningen».

Deretter planlegger Norwegian for «en innhenting i høysesongen 2021, med driften tilbake i normal tilstand i 2022», i henhold til hovedscenarioet til selskapet.

Spesifikt betyr dette at:

Den norske kortdistansevirksomheten vil fortsette med sin lave aktivitet i 2020, blant annet drevet av støtteordningene fra norske myndigheter som gis til SAS, Widerøe og Norwegian for å opprettholde et minimumstilbud i luften. Deretter vil man trappe jevnt oppover i 2021 før det er normal drift i 2022

I kortdistansevirksomheten utenfor Norge planlegger man for at alle flyene blir stående på bakken i 2020, før man starter opp trafikken igjen i 2021 og er tilbake til normal drift i 2022

I langdistansevirksomheten planlegger man også for fortsatt full stans i hele 2020, en rolig oppstart i 2021 og normal drift i 2022.

Under en pressekonferanse i forrige uke beskrev Norwegian-sjef Jacob Schram noen av problemstillingene selskapet må ta høyde for når man skal planlegge for en oppstart av driften etter corona-krisen.

For først må den finansielle redningspakken på plass slik at man unngår konkurs og så starter en ny fase:

– Når vi har dette på plass så handler det om når etterspørselen kommer tilbake. Det i seg selv er en ganske kritisk øvelse, for hvis man gasser på for mye så får man for store kostnader sammenlignet med inntektene. Så opptrappingen er en kritisk fase, sa Schram.

– Hvis vi setter inn hele apparatet vårt med en gang vil kostnadene være for høye og selskapet vil velte uansett, supplerte Schram under presentasjonen.

Norwegian har på samme måte som resten av luftfartsindustrien gått inn i en kombinert krise- og dvalemodus. Ettersom som coronasmitten gjør at folk enten ikke vil eller får lov til å fly har selskapene måttet sette store deler av flåtene sine på bakken.

Selv om det derfor er stille i luften er det krise og intens jobbing på hovedkontorene til flyselskapene, der man må håndtere en akutt likviditetskrise som følge av bortfall i inntekter.

Vil kvitte seg med hvert tredje fly

En av de store spørsmålene har vært hvordan Norwegian vil kunne se ut etter restruktureringen og corona-krisen.

I planene som ble presentert mandag varsler Norwegian en «betydelig endring i flåtestørrelsen med refinansiering», noe som skal gi kostnadsreduksjoner og man vil fokusere på lønnsomme ruter.

Selskapet skisserer en plan der de går fra en opprinnelig plan på 168 fly i 2020 før krisen til mellom 110 til 120 fly etter krisen.

Norwegian hadde 156 fly ved utgangen av 2019, men skulle i 2020 etter planen motta både fire Dreamliner langdistansefly og flere 737 Max-kortdistansefly i henhold til opprinnelig plan.

Planen til Norwegian betyr at om lag hvert tredje fly skal ut av flåten i «nye Norwegian».

Selskapet har i et tiår vokst enormt utenfor Norges grenser. Selskapet har etablert ruter og baser i en rekke land og har vokst til å bli det største utenlandske flyselskapet i New York og det nest største i Los Angeles – foran store, kjente selskap som British Airways, Qantas og Lufthansa.

Lønnsomheten i Norwegian var imidlertid under press lenge før corona-krisen og selv om man var i gang med en snuoperasjon gjorde virusutbruddet situasjonen vondt verre.

I et intervju med E24 i påsken oppfordret Norwegian-sjefen aksjonærene til å bli med videre, og satse på selskapet selv om de får sin eierandel kraftig utvannet som en del av redningsoperasjonen.

I intervjuet snakket Jacob Schram om planene som nå legges for fremtidens Norwegian – selskapet som etter planen skal reise seg etter corona-krisen, når flyene kan gå som normalt i 2022.