Forvalter om Oslo Børs: – Veien videre blir mer humpete

Hovedindeksen på Oslo Børs fortsetter å falle etter april-oppturen. – Aksjemarkedet har vært litt vel positivt, sier porteføljeforvalter.

CORONAFALL: Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) er siden årsskiftet ned i overkant av 19 prosent, etter å ha hentet inn store deler av fallet som ble utløst av coronakrisen. Kjartan Farestveit i DNB Asset Management mener april-utviklingen var for positiv. Vis mer Lise Åserud NTB Scanpix og DNB

Publisert: Oppdatert: 6. mai 2020 16:41 , Publisert: 6. mai 2020 16:26

Oslo Børs hentet i april inn store deler av coronaraset fra tidligere i år, men så langt i mai har det tidvis vært mer negativ børsstemning.

Mai-utviklingen er som porteføljeforvalter Kjartan Farestveit i DNB Asset Management forventet.

– Vi har vært undervektet i aksjer siden slutten av februar. Og vi har ikke kjøpt noe nå fordi vi synes aksjemarkedet har vært litt vel positivt og ser for mye gjennom svake data, sier Farestveit til E24.

– Litt snaut

Onsdag falt Hovedindeksen på Oslo Børs 1,35 prosent. Så langt i år er Børsen ned rundt 19,7 prosent.

– Det synes vi er litt snaut med utgangspunkt i det som skjer. Derfor tror vi aksjemarkedet er litt sårbart for at ting ikke blir så smooth som investorene priser inn. Veien videre blir mer humpete og tar litt lengre tid, forklarer Farestveit.

– Vi er fullt klar over at myndighetene har stimulert mye, men forbruket vil fortsatt bli rammet hardt både i Norge og globalt, legger han til.

Farestveit forteller at DNB Asset Management derfor er litt varsomme i aksjeallokeringen, men at de forløpende gjør vurderinger.

– Vi er ikke gift med en sånn posisjon. Vi kan når som helst gå tilbake, sier forvalteren.

Forvalter Kjartan Farestveit i DNB Asset Management. Vis mer DNB

– Tror nok at det går litt vel raskt

Han reagerer også på at analytikerne nå venter at inntjeningsveksten til børsselskapene vil være høyere i slutten av 2021 enn i 2019.

– Det kan virke litt optimistisk. Ting kommer jo i gang igjen, men aksjemarkedet tror nok at det går litt vel raskt. Smerten økonomien opplever er større enn det man leser av aksjemarkedet nå, men det er jo fremoverskuende, så vi får håpe de får rett, sier Farestveit.

Han er mest positiv til helsesektoren nå, da den har «en jevnere inntjeningsutvikling enn mer sykliske sektorer som industri, materialer og energi».

Oljefall

Aker BP og Schibsted endte henholdsvis ned 4,74 prosent og opp 2,60 prosent etter skuffende kvartalsrapporter.

Norwegian falt 13,33 prosent etter det ble kjent at flyselskapet setter kursen i den kommende emisjonen til 1 krone per aksje. Aksjen handles imidlertid fortsatt over fire kroner på Oslo Børs.

Også tungvektere som Equinor og DNB falt onsdag. Av de fem mest omsatte aksjene er det kun Yara som endte dagen i grønt.

Prisen for et fat nordsjøolje (brent spot) er ved stengetid ned rundt syv prosent til 29,8 dollar.