Minusrente på norsk statsgjeld for første gang: – Renten er død

Nå må investorer for første gang betale for å låne ut penger til den norske staten. Kortere norske statsrenter faller til minus etter Norges Banks rentekutt torsdag.

HISTORISK: Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB mener den historiske minusrenten er en reaksjon på at Norges Bank nå gjør «whatever it takes». Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 8. mai 2020 15:35 , Publisert: 8. mai 2020 15:07

Renten på norsk statsgjeld med forfall i 2023 og 2024 handles så vidt i minus for første gang i historien.

Det skjer etter at Norges Bank torsdag kuttet renten til ny bunnrekord på null prosent og varslet uendret nivå ut 2023.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB bekrefter at det faktisk er handlet på de negative nivåene.

– Dette er historisk i det norske rentemarkedet. Renten er død, sier hun til E24.

Fredag ettermiddag ligger statsobligasjonen med forfall i mai 2023 på minus 0,069 prosent.

Vis mer Bloomberg

Les også – Rentebunnen er nådd

Reflekterer ikke flere rentekutt

De negative rentene betyr ikke at det ventes flere rentekutt fra sentralbanken, men er en konsekvens av utsikter til nullrenter i lang tid, samt etterspørsel etter statsobligasjoner.

– Det er klart at når styringsrenten er på null, så trekker det kortere statsrenter ned og det er naturlig at de da svinger både litt over og litt under null, sier Dalstø.

Hun påpeker at selv om dette er historisk i Norge, så er det ikke en veldig spesiell situasjon internasjonalt, der flere land, blant annet eurosonen, opererer med minusrenter.

– Dette er en reaksjon på at Norges Bank nå gjør «whatever it takes».

Norges Banks styringsrente:

Les også Norges Bank venter nullrente ut 2023

Høyere etterspørsel

I usikre tider skremmes investorer bort fra aksjer og søker sikrere investeringer, som for eksempel statsgjeld. Når etterspørselen etter statsgjeld stiger, øker prisene og rentene presses ned.

De siste årene med stadig oppblussing av markedsuro og bekymringer for global vekst har ført til en kraftig nedgang i statsrentene både ute og her hjemme, selv før coronakrisen.

– Når renten er parkert på null, blir markedsprisen drevet av etterspørsel og likviditet.

SEB tror i likhet med de fleste at norske styringsrenter holdes på null ut 2023.

– Gulvet er nådd, det ga Norges Bank klare signaler om i går, sier hun.