Formuen økte med 600 millioner på minutter

Bergenbio-aksjen går til himmels på Oslo Børs etter at biotekselskapet meldte at deres legemiddel er valgt ut til en corona-studie. Det løfter verdiene av aksjene til Trond Mohn, som er største aksjonær.

Trond Mohn hadde en anslått nettoformue på 9,2 milliarder kroner i fjor, ifølge Kapital. Onsdag formiddag blir han enda rikere, på papiret. Vis mer Bringedal, Terje

Publisert: Oppdatert: 29. april 2020 10:31 , Publisert: 29. april 2020 09:18

Bergenbios aksjeoppgang onsdag gjør at største eier og mangemilliardær Trond Mohns aksjer blir mye mer verdt. På bare 20 minutter har kursoppgangen løftet verdien av aksjene hans med rundt en halv milliard kroner.

Bergensinvestoren eier snaut 28 prosent av aksjene i Bergenbio. På det meste var verdiene av aksjene hans opp 669 millioner kroner i løpet av formiddagen. Det er snakk om en urealisert gevinst, det vil si papirverdier.

Bergenbio-aksjen har mer enn doblet seg etter en melding om at selskapets legemiddel er valgt ut til coronastudie. Aksjen var på det høyeste opp 158 prosent.

Deretter bremser nedgangen noe, men aksjen er fortsatt opp 99,05 prosent til kurs 41,7 kroner. Omsetningen er forholdsvis høy, og kun tre aksjer er handlet mer på Oslo Børs onsdag formiddag.

Bergenbio-aksjen var før dagens oppgang opp 52,47 prosent den siste måneden til kurs 20,95 kroner. Selskapet hadde en markedsverdi på 1,5 milliarder kroner. Nå har markedsverdien steget til 3 milliarder kroner.

Corona-studie

Bergenbio meldte sent tirsdag kveld at biotekselskapets legemiddel bemcentinib er blitt valgt ut som første av tre potensielle behandlinger til å bli såkalt «fast tracked» i en britisk klinisk fase to-studie, kalt ACCORD (Accelerating COVID-19 Research & Development Platform).

Den har som målsetting å finne en tidlig indikasjon på om hvorvidt bemcentinib er effektiv i behandling av de mest sårbare pasientene som er syke av coronaviruset, ifølge selskapet.

Bergenbio-sjef Richard Godfrey kommenterte studiet Bergenbio skal være med i slik:

– Det er et banebrytende samarbeid mellom myndighetene, akademia og industri. Vi håper at bemcentinib kan spille en sentral rolle i den globale innsatsen for å finne passende behandlingsmuligheter for Covid-19-pasienter, som har en veldig seriøse implikasjoner for så mange mennesker, og dermed minske presset på sykehusenes intensivavdelinger, og til syvende og sist behandle tusenvis av pasienter.

– Vi er klare til å starte med dosering de neste dagene og vil komme med resultater så fort det er praktisk mulig, sa han i børsmeldingen.

Bergenbio-sjef Richard Godfrey holder i børsbjellen. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

«Kan være nyttig for behandling»

Studiet starter opp snarlig og innebærer testing av 120 forsøkspersoner, der 60 er innlagte pasienter med coronaviruset og 60 er en kontrollgruppe som mottar standardbehandling ved seks britiske sykehus.

Dersom Bergenbio oppnår positive resultater av utprøvningen, vil bemcentinib innen kort tid gå videre til fase tre-testing og forberedelse av kommersialisering for å behandle coronapasienter, ifølge selskapet.

«COVID-19 er den kliniske sykdommen som er et resultat av SARS-CoV-2 coronavirusinfeksjon, og som er ansvarlig for den nåværende COVID-19-pandemien. Prekliniske data antyder at bemcentinib kan være nyttig for behandling av tidlig SARSCoV-2-infeksjon», skriver Bergenbio.

Studiet er finansiert av Department of Health and Social Care (DHSC) og UK Research and Innovation (UKRI).

Bergenbio skal ha en webcast om oppdateringen klokken 10 onsdag, opplyses det.