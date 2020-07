Sterke resultater for DNB tross milliardavsetning

Landets største bank melder om fortsatt tøffe tider i norsk økonomi, men også flere lyspunkter. Resultatene i andre kvartal ble langt bedre enn analytikerne hadde fryktet.

DNB-sjef Kjerstin Braathen legger frem bankens resultater for andre kvartal. Vis mer Terje Pedersen

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 13. juli 2020 07:55 , Publisert: 13. juli 2020 07:33

– Situasjonen er fortsatt krevende for mange, både folk som er permitterte og bedrifter som kjemper for å få endene til å møtes, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

– Men norsk økonomi lander på beina, og mye ser lysere ut enn ved utgangen av forrige kvartal. Dette gjelder blant annet for forbrukertillit, eiendomsmarkedet, folks forbruk, sysselsetting og oljepris, sier hun i en pressemelding.

Bedre enn fryktet

DNB fikk et resultat etter skatt på 5 milliarder kroner i andre kvartal, viser kvartalsrapporten mandag morgen.

Det er en nedgang fra resultatet på 6,1 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Storbanken leverer likevel langt bedre tall enn analytikerne hadde fryktet.

De ventet at DNB ville legge frem et resultat etter skatt på kun 2,1 milliarder kroner, ifølge estimater fra Infront.

Resultatene til DNB blir trukket ned av at banken må sette av milliarder til tap på utlån. I andre kvartal var disse avsetningene på 2,1 milliarder kroner, kraftig opp fra 450 millioner kroner på samme tid i fjor.

Analytikerne ventet i gjennomsnitt en avsetning til tap på 3,5 milliarder kroner i andre kvartal.

Størst tap i oljenæringene

Tapsavsetningene i kvartalet er for det meste innen oljerelaterte næringer. Her satt banken til side 1,9 milliarder kroner. Det er likevel mindre enn i første kvartal.

Banken melder at olje, gass og offshore stå for 88 prosent av tapsavsetningene. Samtidig er tapene lave for andre bedriftskunder og personkunder, ifølge banken.

– Fortsatt vil det være krevende for noen bransjer fremover, for eksempel

offshore, sier Braathen.

Stabile inntekter

De samlede inntektene holdt seg nokså stabile i perioden, på 14,1 milliarder kroner.

Det skyldes blant annet gode tall fra meglerhuset DNB Markets, kapitalforvaltning og eiendomsmegling, ifølge DNB.

– Vi har mange kunder som har hatt et krevende kvartal, og jeg er imponert over næringslivets evne til omstilling. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe kundene våre, og opplever nå at aktiviteten gradvis har dreid fra å handle om utsettelser til kjøp av bolig eller finansiering av nye prosjekter, sier Braathen.