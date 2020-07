Odfjell Drilling inngår Equinor-avtale verdt 1,4 mrd.

Equinor og Odfjell Drilling har inngått en intensjonsavtale, der riggen Deepsea Atlantic igjen skal bore på Johan Sverdrup-feltet.

Vis mer Carina Johansen/ NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 7. juli 2020 10:38 , Publisert: 7. juli 2020 10:19

Odfjell Drilling og Equinor har inngått en intensjonsavtale verdt 150 millioner dollar, tilsvarende 1,4 milliarder kroner, for arbeid ved Johan Sverdrup-feltet.

Avtalen gjelder boring med riggen Deepsea Atlantic og ferdigstilling av fase to av feltet, ifølge en børsmelding.

Kontrakten skal etter planen starte opp i første kvartal 2022, og gjelder 12 brønner med opsjoner på ytterligere fem brønner. Opsjonene inngår ikke i kontraktsverdien.

Les også Johan Sverdrup kan bli den siste store norske «oljekjempen»: – Vi gjør alt for at den ikke skal bli det

– En viktig tidspunkt

– Denne kontraktstildelingen kommer på et viktig tidspunkt for Odfjell Drilling med de nåværende utfordringene bransjen står overfor, sier Odfjell-sjef Simen Lieungh i en uttalelse.

– Vi anerkjenner Equinor for å videreføre langsiktige prosjekter som Johan Sverdrup i dette miljøet, og vi skal levere på tilliten de og partnerne har gitt Odfjell Drilling, fortsetter han.

Aksjene i Odfjell Drilling klatret etter nyheten, og er i skrivende stund opp fire prosent på Oslo Børs.

Intensjonsavtalen kommer før kontrakten er fullstendig ferdigstilt.

Les også Equinor setter i gang elektrifisering av Sleipner og Gina Krog

– En av de mest effektive

Partnerskapet i Johan Sverdrup-lisensen i Nordsjøen består av Equinor (operatør), Lundin, Petoro, Aker BP og Total.

I fase to av feltutviklingen skal produksjonskapasiteten øke fra 470.000 til 690.000 fat per dag på platå, med en balansepris på under 20 dollar per oljefat, ifølge Equinor.

– Deepsea Atlantic boret Johan Sverdrup fase 1 med veldig gode resultater, og vi er derfor fornøyd med at vi har sikret oss riggen også for fase to. Riggen er allerede på en løpende kontrakt med Equinor og vi har som ambisjon å holde den i aktivitet frem til oppstarten på Johan Sverdrup fase 2 i slutten av 2022, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn i Equinor i en uttalelse.

– Odfjell har god sikkerhetsstandard og riggen er en av de mest effektive vi har, fortsetter han.