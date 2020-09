Store svingninger på Wall Street: Nasdaq falt videre

Wall Street fortsatte nedover på ukens siste dag med handel.

September er historisk en svak måned på børsene. Vis mer Mark Lennihan / AP

Publisert: Oppdatert: 4. september 2020 22:23 , Publisert: 4. september 2020 22:00

Wall Street noterte nye fall fredag, men nedgangen var roligere enn i går etter at de toneangivende indeksene hentet seg betydelig inn i løpet av handelen.

Slik ser det ut ved børsslutt:

Dow Jones falt 0,56 prosent

Nasdaq Composite falt 1,27 prosent

S&P 500 falt 0,81 prosent

September er historisk en svak børsperiode og omtales ofte som en «skrekkmåned».

Torsdag ledet teknologiaksjene an et kraftig fall på det amerikanske aksjemarkedet, der teknologitunge Nasdaq falt med 4,96 prosent.

Utslagene kom etter en usedvanlig sterk august-måned på Wall Street, da både Nasdaq og S&P 500 klatret til nye rekorder.

– Naturlig

– Det er naturlig at høyt prisede it-aksjer ikke bare stiger, forklarer Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen.

Han fremhever at giganter som Amazon, Apple og Microsoft er «veldrevne selskaper som sannsynligvis setter inntjeningsrekord i år», men at tradisjonelle prisingsmultipler for disse selskapene nå er på linje med, eller over, vinteren 1999/2000.

Det er altså kort tid før it-boblen sprakk og startet en stor krise i aksjemarkedet.

– Samtidig er det flere lommer innen industri, energi og transport som er mer normalt lavsykelpriset, fremhever Nielsen.

Blant tek-gigantene falt Amazon 2,18 prosent, Facebook endte ned 2,88 prosent, mens Alphabet falt 2,98 prosent. Tesla og Apple steg noe.

1,37 millioner nye jobber i USA

Den ferske arbeidermarkedsrapporten (payrolls) fra amerikanske myndigheter viser at det ble skapt 1,37 millioner nye jobber utenfor landbruket i USA i august.

På forhånd var det ventet at det en sysselsettingsvekst på 1,35 millioner, etter at de tre forgående månedene har hatt en gjennomsnittlig vekst på litt over 3 millioner, ifølge Handelsbanken.

– Fremover vil det være avgjørende for den økonomiske utviklingen at arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg jevnt og trutt. Ikke minst vil det hindre at antallet langtidsledige ikke vokser for mye og gir varige skader på det amerikanske arbeidsmarkedet gjennom forvitring av kunnskap og ferdigheter, skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i fredagens morgenrapport.

Av fredagens rapport kommer det også frem at arbeidsledigheten faller til 8,4 prosent. Dette er den laveste ledigheten i USA siden coronapandemien brøt ut i mars.