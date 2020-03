Equinor-hopp trekker Børsen opp fra start

Oljekjempen bidrar til en tydelig oppgang på Oslo Børs.

Publisert: Oppdatert: 31. mars 2020 09:53 , Publisert: 31. mars 2020 08:12

Hovedindeksen, som består av et utvalg aksjer som sammen skal representere de børsnoterte selskapene på Oslo Børs, er opp 1,8 prosent i tidlig handel.

Equinor-aksjen stiger 3,33 prosent til 124,30 kroner. Andre aksjer bidrar også til oppgangen, inkludert banken DNB, som stiger 2,3 prosent, telekomselskapet Telenor som er opp 1,64 prosent og Gjensidige Forsikring som er opp 4,09 prosent.

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers stiger 3,16 prosent på høy omsetning etter to større handler i aksjen.

– Aksjene på Wall Street steg på ny mandag, godt hjulpet av Feds innblanding i finansmarkedene. Det vil si at den amerikanske sentralbanken, i likhet de fleste andre sentralbanker rundt om i verden, trykker i disse dager penger for å kjøpe obligasjoner i markedet. Tilsvarende operasjoner, kvantitative lettelser, ble utført under finanskrisen også, skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en morgenrapport.

Berntsen peker på at det historisk sett ikke har lønnet seg å gå mot den amerikanske sentralbanken i krisetider, det vil si når kraftige stimulansetiltak rulles ut.

– Sjefen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, uttalte i forrige uke at de har mer «krutt» på lager om nødvendig, en uttalelse som bygger opp om det fryktede uttrykket «don’t fight the fed», skriver Berntsen.

Tegn til innhenting i Kina

Overraskende sterke tall for innkjøpssjefindeksen for Kina bidro til børsoppgang i Asia, men utviklingen har senere snudd og er nå blandet.

Den offisielle innkjøpssjefindeksen (PMI) for industrien i Kina kom inn på 52,0 i mars, ifølge kinesiske statistikkmyndigheter. Det er opp fra rekordsvake 35,7 i februar.

Analytikere spurt av Reuters hadde ventet en indeks på 45 denne måneden. Tallene slo dermed forventningene med god margin.

En PMI-avlesning over 50 signaliserer vekst, mens tall under det nivået indikerer en nedgang.

– I februar var det full stans i den kinesiske økonomien. Det skal ikke mye til å stige fra så lave nivåer, sier sjeføkonom Qian Wang ved Vanguard Investment Strategy ifølge CNBC.

Oljeprisen stiger

Nordsjøoljen Brent, som brukes som er referanse for oljehandel globalt, var svakt opp tirsdag morgen.

Oljeprisen henter seg inn etter at USA og Russland har blitt enig om å holde samtaler for å stabilisere markedet, skriver Reuters.

Det skjer etter en kraftig nedgang dagen før. Nedgangen mandag kom ifølge Rystad Energy som et resultat av meldingen fra president Trump om å forlenge reglene befolkningen må følge for å unngå smitte («sosial distansering») til 30. april, noe som senker forventningene til oljeetterspørselen ytterligere for april og utover.

Etterspørselsfallet er ifølge Rystad en mye større prisdriver enn priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, ifølge en oppdatering mandag.