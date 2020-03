Solid børsopptur etter Equinor-hopp

Oljekjempen bidro tirsdag til en tydelig oppgang på Børsen etter at børslokomotivet bykset 9,06 prosent.

31. mars 2020

Hovedindeksen, som består av et utvalg aksjer som sammen skal representere de børsnoterte selskapene på Oslo Børs, steg 2,94 prosent til 707,13 poeng tirsdag ettermiddag.

Utviklingen kommer samtidig som tungvekteren Equinor steg 9,06 prosent. Andre aksjer som bidrar til oppgangen er banken DNB, som steg 3,46 prosent og oppdretteren Mowi som endte opp 1,86 prosent.

Dagens oppgang kommer etter at Hovedindeksen steg tre prosent mandag. Børsen er imidlertid ned mer enn 14 prosent i mars og 24 prosent dette kvartalet.

Tegn til innhenting i Kina

Overraskende sterke tall fra kinesiske fabrikker bidro til børsoppgang i Asia, men utviklingen snudde deretter og endte blandet.

Den offisielle innkjøpssjefindeksen (PMI) for industrien i Kina kom inn på 52,0 i mars, ifølge kinesiske statistikkmyndigheter. Det er opp fra rekordsvake 35,7 i februar.

Analytikere spurt av Reuters hadde ventet en indeks på 45 denne måneden. Tallene slo dermed forventningene med god margin.

En PMI-avlesning over 50 signaliserer vekst, mens tall under det nivået indikerer en nedgang.

– I februar var det full stans i den kinesiske økonomien. Det skal ikke mye til å stige fra så lave nivåer, sier sjeføkonom Qian Wang ved Vanguard Investment Strategy ifølge CNBC.

Oljeprisen stiger

Nordsjøoljen Brent, som brukes som er referanse for oljehandel globalt, var svakt opp tirsdag.

Oljeprisen henter seg inn etter at USA og Russland har blitt enig om å holde samtaler for å stabilisere markedet, skriver Reuters.

Det skjer etter en kraftig nedgang dagen før. Nedgangen mandag kom ifølge Rystad Energy som et resultat av meldingen fra president Trump om å forlenge reglene befolkningen må følge for å unngå smitte («sosial distansering») til 30. april, noe som senker forventningene til oljeetterspørselen ytterligere for april og utover.

Etterspørselsfallet er ifølge Rystad en mye større prisdriver enn priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, ifølge en oppdatering mandag.

En rullering av kontrakter i forbindelse med månedsskiftet gjør at det ser ut som oljeprisen stiger svært kraftig tirsdag.

Wall Street-rally

Wall Street startet tirsdagen med en svak nedgang, før det en time inn i handelen har snudd til pluss, og de tre toneangivende indeksene er i positivt terreng.

Wall Street endte med kraftig oppgang mandag, noe som ifølge DNB Markets kan skyldes at investorer rebalanserer porteføljene ved slutten av måneden og kvartalet. Helsesektoren steg etter meldinger om fremdrift både i vaksineutvikling og testkapasitet.

Oppgangen kommer etter en brutal måned i det amerikanske aksjemarkedet. Den brede indeksen S&P 500 er ned mer enn 11 prosent denne måneden og 18 prosent dette kvartalet.