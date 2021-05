Sats åpner treningssentrene i Oslo på onsdag – aksjen stiger

Norgessjefen i Sats bekrefter at de åpner dørene kommende onsdag. Sats-aksjen har årets beste dag på Oslo Børs. Hos konkurrenten Myrens treningssenter i Oslo jubler de ansatte av glede etter nyheten om gjenåpning av hovedstaden.

Wenche Evertsen, landssjef i Sats Norge er glad for at Sats får åpne treningssentrene i Oslo. Vis mer byoutline Anita Arntzen

Treningssenterkjeden Sats har slitt med nedstenginger det siste drøye året, men byrådsleder Raymond Johansen ga grønt lys for gjenåpning på en pressekonferanse fredag.

Johansen opplyser at Oslo innfører hele trinn to av gjenåpningsplanen kommende onsdag, 26. mai, som altså inkluderer treningssentre.

– Vi er klare på onsdag, sier Wenche Evertsen, landssjef i Sats Norge til E24 og bekrefter at Sats åpner dørene i Oslo kommende onsdag.

Investorene jubler for gjenåpningsbeskjeden og sendte aksjekursen til Sats opp 5,7 prosent til 23,3 kroner på det meste per fredag ettermiddag. Det den sterkeste kursoppgangen i Sats-aksjen så langt i år.

Klokken 15.27 er kursen opp 4,54 prosent til 23,05 kroner.

Oslo viktig finansielt

Finansdirektør Cecilie Elde tror gjenåpningen løfter aksjekursen fredag.

– Det kan se ut som markedet gleder seg med oss over de gode nyhetene om gjenåpningen i Oslo i dag, skriver Elde i en e-post og påpeker at Oslo er en viktig del av det finansielle resultatet deres.

Elde sier at deres bransje har måtte holde lukket lenger enn både skjenkesteder og butikker. Selv om de fortsatt må forholde oss til restriksjoner, er dette veldig gledelige nyheter, sier hun.

Treningssentrene i Oslo nå har vært stengt i snart syv måneder, i tillegg var sentrene stengt fra mars til juni i fjor.

Bare i Oslo har Sats 100.000 medlemmer som ikke har fått trent.

Analytiker Knut-Erik Løvstad i Kepler Cheuvreux følger Sats-aksjen. Han mener det at Oslo får åpne opp igjen gjør at treningssenterselskapet stiger på Oslo Børs fredag.

– Det er veldig viktig for Sats at de kan åpne opp igjen i Oslo. Det er området der det er tettest mellom selskapets treningssentre, sier Løvstad til E24.

– Gjenåpningen i hovedstaden var jo i stor grad ventet. Kommer ikke kursoppgangen litt sent?

– Det vet jeg ikke, men det har jo vært mye frem og tilbake om tidspunktet for gjenåpning etter at de måtte stenge for noen måneder siden, sier Løvstad.

Kepler Cheuvreux har ventet at Sats skulle kunne åpne, og for dem var det ikke noen overraskelse at gjenåpnigen kom nå, gitt smittesituasjonen, forteller Løvstad.

Pandemistup for kursen

Slik har Sats-aksjen utviklet seg siden pandemien startet. Vis mer byoutline Skjermbilde fra Infront.

Etter å ha nådd ny kursrekord i slutten av februar i fjor, stupte Sats-aksjen til en bunn måneden etter. Senere har aksjekursen hentet inn mye av fallet.

Smitteoppblomstring førte til at Sats måtte stenge 43 sentre i Oslo i november, og siden har folk i hovedstaden ikke fått trene på sentrene.

Flere av de børsnoterte selskapene med stengte dører har finansielt stått godt i krisen, til tross for månedsvis med stengte treningssentre, butikker og varehus i hovedstaden. Men selskapene har håpet på mer forutsigbarhet for sine permitterte ansatte, som fortsatt har måttet leve i usikkerhet om når de får komme tilbake på jobb. Sats har hatt 2.000 permitterte ansatte.

Fått 284.000 i kompensasjonsordning

På Myrens treningssenter i Oslo står Johanna Karlsson med kollegaene Dag Bjørgum, Kristin Anfinsen og Susanne Jensen og følger med på pressekonferansen fredag ettermiddag.

– Halleluja, tenker jeg nå! Dette er en gledens dag, jubler Karlsson, som jobber med medlemsservice hos treningssenteret.

– Nå er det mange medlemmer som blir fornøyde, samt et godt etterlengtet gjensyn av de ansatte. Dette er så bra det!

Daglig leder Sandra Angelil forteller at hun er vant til å bli skuffet, og hadde nesten regnet med at det ville skje denne gangen også.

– Vi er også godt forberedt på at det ville være begrensninger, sier hun.

HOPPENDE GLADE: Fra venstre: Ansatte Johanna Karlsson, Dag Bjørgum, Kristin Anfinsen og Susanne Jensen ved Myrens treningssenter i Oslo hopper av glede etter byråd Raymond Johansens planer om gjenåpning. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Det er midlertidig ikke åpner for gruppetrening for personer over 20 år, ifølge NTB.

Den sosiale nedstengingen av Oslo startet i november i fjor. Siden har treningssentrene vært stengt. I tillegg var treningssentrene stengt i tre måneder i forbindelse med den første nedstengingen i fjor.

For Myrens har det betydd minus i budsjettet hver måned, men de har fått omtrent 200.000 i måneden til å dekke noen av de faste utgiftene gjennom kompensasjonsordningen. I tillegg fikk de 84.000 i kompensasjon for tapte medlemmer.

– Jeg tror vi kommer til å overleve, sier hun.

I et normalår fikk senteret inn omtrent 1,2 millioner i måneden, men det er nå redusert til 450.000 kroner, forteller Angelil.

Senteret har mistet nesten 30 prosent av kundene sine, og nå kommer det an på hvor mange som kommer tilbake til senteret.

– Det er spennende å se om de er lei av å trene hjemme, sier hun.

