Equinor mer enn dobler resultatet: – Vårt beste kvartalsresultat siden 2014

Equinor legger frem langt sterkere tall i første kvartal enn på samme tid i fjor, og slår også forventningene.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor var nylig på besøk på Troll A-plattformen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det kommer frem i ferske kvartalstall fra oljegiganten, som også snur fra minus til pluss på bunnlinjen.

Equinors justerte resultat ble på 5,47 milliarder dollar i første kvartal 2021, og dette er dermed selskapets beste kvartal siden 2014.

I samme kvartal i fjor fikk selskapet et justert resultat på 2,05 milliarder dollar.

På forhånd var det ventet et justert resultat før skatt på 5,28 milliarder dollar, ifølge et snitt av anslag Equinor selv har samlet inn fra 22 analytikere.

Equinor og analytikerne fokuserer særlig mest på selskapets justerte resultat før skatt. I dette tallet er engangseffekter og støy luket ut, for å gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør.

– Beste kvartalsresultat siden 2014

Dette er Equinors første hele kvartal med Anders Opedal som konsernsjef, etter at han tok over jobben fra Eldar Sætre 2. november i fjor.

– Solid forbedringsarbeid og kapitaldisiplin gjør at vi leverte sterk verdiskaping fra økte olje- og gasspriser og vårt beste kvartalsresultat siden 2014, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

– Vi leverer en netto kontantstrøm på over fem milliarder dollar og reduserer vår justerte gjeldsgrad til under 25 prosent. Organisasjonen responderte kraftfullt og har levert solid drift under pandemien. Det posisjonerer oss godt for sikker drift, verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og fremover, sier han.

Equinor vil øke utbyttet til 15 cent per aksje, fra 12 cent i fjerde kvartal.

Positivt også på bunnlinjen

Equinor leverer et resultat etter skatt (ofte omtalt som bunnlinjen) på 1,85 milliarder dollar i første kvartal.

I samme kvartal i fjor var resultatet etter skatt på minus 708 millioner dollar.

Selskapet leverte negative tall på bunnlinjen i alle kvartaler mellom tredje kvartal 2019 og fjerde kvartal 2020.

Omsetningen økte til 16,12 milliarder dollar i første kvartal, fra 15,1 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Selskapet produserte 2,168 millioner fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet. Det er mer enn forventningene om 2,123 millioner fat per dag.

Slik gjorde enhetene det

Equinor rapporterer følgende tall for de ulike segmentene i selskapet:

Exploration & Production Norway: Justert resultat på 3,56 milliarder dollar, opp fra 1,86 milliarder dollar på samme tid i fjor

Exploration & Production International: Justert resultat på 382 millioner dollar, opp fra 4 millioner dollar på samme tid i fjor

Exploration & Production USA: Justert resultat på 192 millioner dollar, opp fra 11 millioner dollar på samme tid i fjor

Marketing, Midstream & Processing: Justert resultat på 61 millioner dollar, ned fra 229 millioner dollar på samme tid i fjor

Renewables: Justert resultat på 1,34 milliarder dollar, opp fra 13 millioner dollar på samme tid i fjor

Høyere priser

Olje- og gassprisene har vært langt høyere i årets første kvartal enn på samme tid i fjor. Det var i mars i fjor at coronakrisen satte inn for fullt, og det sendte prisene hodestups nedover.

Equinor har tidligere varslet en bokført gevinst i fornybarsegmentet sitt i kvartalet, og denne ble på 1,4 milliarder dollar. Årsaken er salget av halvparten av Empire-vindprosjektet i USA til BP og salget av deler av Doggerbank til Eni.

I første kvartal skrev Equinor også ned verdier for 8,5 milliarder kroner knyttet til et gassprosjekt i Tanzania. Selskapet har også meldt om et salg av eiendeler i Bakken i USA, som ble gjennomført nå i april.

Fikk 57,3 dollar fatet for oljen Equinor oppnådde en oljepris på 57,3 dollar per fat for den norske oljen som ble solgt og 58,6 dollar per fat for oljesalget internasjonalt. USA er nå brutt ut som eget rapporteringssegment, og selskapet fikk 50,5 dollar fatet for USA-oljen sin. Analytikerne hadde på forhånd ventet at Equinor ville få en pris på 56,8 dollar fatet for sin norske olje, 57,4 dollar for olje internasjonalt og 50,3 dollar for den amerikanske oljen. På samme tid i fjor oppnådde Equinor en oljepris på 44,7 dollar fatet for den norske oljen og 43,6 dollar fatet for den internasjonale. Vis mer vg-expand-down

Har utsatt Melkøya-oppstart

Equinor har den siste tiden vært i hardt vær etter flere sikkerhetshendelser som branner på Melkøya og Tjeldbergodden, langvarige oljeutslipp fra Mongstad og milliardsprekker på prosjekter som Martin Linge, Njord og Johan Castberg.

Denne uken meldte Equinor at Melkøya-oppstarten etter brannen er utsatt med et halvt år.

Det er uvisst hva det vil koste å fikse anlegget etter brannen og et omfattende slukkingsarbeid hvor det ble brukt saltvann.

Equinor har også meldt om en rekke grønne nyheter i det siste. Blant annet fikk selskapet i januar tilslaget på to gigantiske havvindanlegg utenfor New York. Selskapet skal også bruke åtte milliarder på landstrøm til Troll-feltet.

– Equinor vil være et ledende selskap i det grønne skiftet, og i kvartalet styrket vi vår posisjon innen havvind med tildeling av kontrakter fra delstaten New York for leveranse av vindkraft fra Empire Wind 2 og Beacon Wind 1, sier Opedal.

– Vi bokførte også gevinster på rundt 1,4 milliarder dollar fra nedsalg, og bekreftet vår evne til å skape verdi ved å sikre tilgang og modne fram fornybarprosjekter, sier konsernsjefen.

