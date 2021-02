Johannes kjøpte Gamestop-aksjen før himmelferden – har mangedoblet pengene

Johannes Holte traff blink på det som opprinnelig var ment som en langsiktig investering. Nå har tusenvis av norske småinvestorer kastet seg over spillbutikk-aksjen som har skapt drama på Wall Street.

GEVINST I GAMESTOP: Johannes Holte har mangedoblet innsatsen i videospillselskapet. Vis mer byoutline Emilie Søland

Holte (21) kjøpte sine første Gamestop-aksjer i november i fjor – omtrent to måneder før spillbutikk-aksjens elleville oppgang sendte sjokkbølger gjennom finansmarkedene.

Det har gitt studenten fra Hvaler en solid gevinst. Holte har i dag solgt unna det meste av Gamestop-beholdningen og beregner en avkastning på 1.800 prosent på aksjene.

– Investeringen har gått over all forventning, sier han til E24.

Holte vil ikke oppgi den spesifikke summen, men E24 har sett dokumentasjon på hans investering i Gamestop og solide avkastning.

Innbitt kamp

En bølge av hobbyinvestorer fra amerikanske aksjeforum, spesielt Reddit-forumet «WallStreetBets», har den siste tiden bidratt til å drive kursen i videospillbutikk-selskapet Gamestop til skyhøye nivåer.

På halvannen uke har kursen steget fra 43 til 325 dollar – over en syvdobling. Så sent som i november sto kursen i under 15 dollar.

Bakgrunnen er blant annet en innbitt kamp mellom hobbyinvestorene fra amerikanske aksjeforum og shortere – spekulanter og profesjonelle aktører som vedder på kursras i aksjer.

De små investorene har forsøkt å skvise ut slike shortposisjoner ved at de i samlet flokk har kjøpt aksjen, også gjennom andre typer finansielle instrumenter.

– Det var opprinnelig en langsiktig investering, med en mulig shortskvis. Jeg tenkte at hvis shortskvisen skjer er det jackpot, sier Holte.

Mente aksjen var undervurdert

Han kjøpte nemlig sine aksjer av en annen grunn enn det som har blitt kjent som småinvestorenes opprør mot de store Wall Street-selskapene.

– Jeg investerte i Gamestop hovedsakelig av fundamentale grunner. Den potensielle shortskvisen var bare en bonus som eventuelt kunne skje.

Ifølge Holte ga nemlig en Microsoft-avtale i fjor høst og nye fjes i Gamestop, deriblant aktivistinvestor Ryan Cohen, grunn til å tro på endringer i selskapet som solgte dataspill over disk.

Gamestop har over 5.000 videospillbutikker, men kjeden har de siste årene slitt med svake resultater og konkurranse fra nettsalg og har stengt flere hundre butikker.

Nedbetaling av gjeld reduserte samtidig eventuell konkursfrykt, påpeker Holte. Han mener også at Gamestop var undervurdert i fjor høst da markedsverdien var en milliard dollar og selskapet omsatte for fire ganger så mye.

På toppen var selskapet utsatt for store veddemål på kursfall, hvilket kan gi en kraftig reaksjon opp hvis aksjen første begynner å stige. Nettopp de grunnleggende faktorene var det som startet oppturen, tror Holte.

Han mener de store svingningene i aksjen ikke kun er på grunn av småinvestorenes atferd.

Holte peker på at over 100 prosent av aksjene har vært shortet til tider, og at aksjen er plassert på en liste hos New York-børsen som kan indikere ulovlig shortsalg.

7.300 Nordnet-kunder har kjøpt

Hvaler-studenten er langt fra den eneste som har handlet Gamestop-aksjen i Norge.

Ifølge nettmegleren Nordnet har over 7.300 kunder kjøpt videospillaksjen. I forrige uke handlet de aksjen for over 800 millioner kroner, noe som gjør den til en av de mest omsatte aksjene i januar.

– Hvis man ser relativt til vanlig volum er det en enorm økning, for det har ikke vært noe særlig handel i den aksjen før den siste uken, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Også DNB Markets har merket trykket.

Da handelen eksploderte i USA onsdag i forrige uke ble det en hektisk kveld også hos DNB Markets, ifølge Bård Kittelsrud, som er leder for aksjehandel på nett.

– Det har vært en ekstrem økning i handel i Gamestop. Det er også mange kunder som handler og de handler for store beløp, sier han.

Johannesen understreker at risikoen i aksjene er «ekstremt høy».

Han får følge av Kittelsrud.

– Hvordan dette ender er det jeg er mest bekymret for, når alle hiver seg på og skal handle aksjen. Det er ikke reelle underliggende verdier her. På et eller annet tidspunkt når man begynner å selge blir det trangt i døren, vil jeg tro.

Tror større investorer er på banen

Holte har hatt aksjeinteressen i rundt fem år og investerer med oppsparte midler. Han bruker aksjeforum aktivt, også WallStreetBets-forumet. Holte mener det ofte er «ville teorier» på forumet, men innimellom også nyttig informasjon.

– Uten WallStreetBets hadde ikke dette fått den oppmerksomheten som det har fått. Men jeg tror det er mange flere større investorer som har kommet inn nå, det er ikke bare investorene fra WallStreetBets.

Dramaet i Gamestop-aksjen nådde i forrige uke helt frem til Biden-administrasjonen. I tillegg har det amerikanske finanstilsynet, SEC, varslet at det vil gjøre undersøkelser.

– Er det ikke skyhøy risiko i Gamestop?

– I begynnelsen mente jeg at dette var en relativt trygg investering. Det var tegn på at selskapet var på vei til å gjøre en helomvending, og mange tegn på at det ikke var i nærheten av å gå konkurs, sier Holte.

– Men hvis man kjøper seg inn nå vil jeg si at det er veldig høy risiko. Jeg ville ikke gått inn med penger jeg ikke er komfortabel med å tape nå.

Solgte det meste

Selv har Hvaler-studenten solgt mesteparten av sin posisjon. Han fremholder at de mange småinvestorene nå vedder mot store aktører med mye kapital.

– Hovedgrunnen er bekymring for hvordan dette blir håndtert, fordi på dette tidspunktet er det et veddemål. Og de som det veddes mot er svært innflytelsesrike og sitter på mye kapital.

– De har mange triks som de kan bruke for å komme seg ut av posisjonene og finne en billig vei ut. Jeg mente det var på tide å ta penger av bordet, sier han.