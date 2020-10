Amazon omsatte for 915 milliarder kroner på 90 dager

Netthandelsgiganten anslår at den i fjerde kvartal vil omsette for inntil 1.150 milliarder kroner.

Publisert: Oppdatert: 29. oktober 2020 21:53 , Publisert: 29. oktober 2020 21:02

Amazon leverer overraskende sterk vekst i tredje kvartal. På de tre månedene omsatte selskapet for 96,1 milliarder dollar, tilsvarende 915 milliarder kroner.

Det er en oppgang på hele 37 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Resultatet endte på 6,3 milliarder dollar, noe som gir et justert resultat per aksje på 12,37 dollar. På forhånd ventet analytikerne et justert resultat per aksje på 11,30 dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Omsetningen på sin side var ventet å havne på 92,7 milliarder dollar.

Tross det sterke resultatet faller Amazon-aksjen nær to prosent i etterhandelen torsdag kveld. Det skjer etter en oppgang på 1,5 prosent i ordinær handel.

Netthandelsgigantens inntekter er fremdeles desidert størst i Nord-Amerika, hvor Amazon omsatte for 59,4 milliarder dollar i kvartalet. Internasjonalt var salget på 25,2 milliarder dollar, mens skyselskapet Amazon Web Services omsatte for 11,6 milliarder dollar.

Venter å bryte 100 milliard-grense under julehandelen

Selskapet har hatt svært god utvikling etter coronapandemien brøt ut ettersom mange har blitt tvunget til å gjøre mye av handelen hjemmefra. Derfor var det også knyttet stor spenning til hvordan selskapet anslår at den viktige julehandelen går.

– Vi ser flere kunder enn noen gang som handler tidlig for å sikre julegavene, noe som er bare et av tegnene på at dette vil bli en enestående julesesong, sier Amazon-sjef Jeff Bezos i en uttalelse.

Amazon anslår at det vil omsette for mellom 112 og 121 milliarder dollar i fjerde kvartal. Det vil gi en vekst på mellom 28 og 38 prosent sammenlignet med året før.

Dermed ligger alt til rette for at Amazon bryter den «magiske» grensen på 100 milliarder dollar i fjerde kvartal. Aldri tidligere har noen av de amerikanske teknologigigantene omsatt for mer under den viktige julehandelen.

Prime Day

I løpet av tredje kvartal skulle egentlig handelsdagen Amazon Prime Day gå av stabelen, men dette ble utsatt til 13–14. oktober på grunn av krisen.

Prime Day er en av Amazons desidert største enkeltstående salgsdager. Emarketer anslo på forhånd at Amazon omsatte for 9,9 milliarder dollar denne dagen alene, som vil være ny rekord for selskapet, ifølge Cnet.

I kvartalsrapporten kommer ikke Amazon med noe konkret tall på den fullstendige omsetningen, men selskapet bekrefter at de to handelsdagene ble selskapets største noen sinne. Samtidig gjør det klart at tredjepartsselgere, som stort sett er små og mellomstore bedrifter, omsatte for 3,5 milliarder dollar under handelsdagene.

