Iselin Nybø etter Norwegians bonus-svar: – Dårlig dømmekraft

Norwegian hevder de hemmelige bonusene til toppledelsen ikke brøt med noen regler. Næringsministeren sier hun er skuffet og at Norwegian «har en stor jobb» foran seg med å bygge opp omdømme sitt igjen.

Etter at E24 forrige uke kunne avsløre at toppledelsen i Norwegian hadde mottatt hittil ukjente bonuser, har debatten rast.

Selskapet tidligere styreleder Niels Smedegaard har argumenert for at bonusene ble påtenkt i fjor høst, da Norwegian i praksis var konkurs.

På andre siden har politikere, fagforeninger og investorer som Nordea og Folketrygdfondet reagert på det som har blitt beskrevet som «umusikalsk».

I etterkant har næringsminister Iselin Nybø krevd en full redegjørelse fra Norwegian. Tirsdag har departementet lagt ut brevet på sine sider.

– Norwegian bedyrer at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til bonusene, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse.

Det sentrale spørsmålet har vært om Norwegian brøt bonusforbudet som lå inne som et vilkår i den statlige lånegarantien på tre milliarder kroner som Norwegian fikk i fjor.

Garantiordningen ble den 26. mai avløst av ny krisehjelp fra staten - denne gang i form av et hybridlån på 1,2 milliarder som styrker selskapets egenkapital.

Staten har som en del av denne transaksjonen også fått et rentefritt oblgiasjonslån som Norwegian må betale tilbake innen 2026, i et forsøk på å betale tilbake mest mulig av de tre milliardene i garantier som ble tapt i fjor.

– Ikke i strid med Norwegians forpliktelser

Mens det er advokatfirmaet Wiersholm som forfattet brevet fra næringsministeren, er det Norwegians advokater i Bahr, med partner Richard Sjøqvist, som svarer for flyselskapet.

Han konkluderer med at bonusordningen ikke er «etablert i strid med Norwegians forpliktelser» under låneavtalen datert 16. mai 2020 eller allmennaksjeloven.

– Norwegian har også etterlevd prospektreglene, skriver Sjøquist.

– Svært skuffende

- Det er like fullt svært skuffende at de bevilger store bonuser idet selskapet er ute av kravene i garantiordningen for norsk luftfart. Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft, sier Nybø om saken og svaret hun har fått og fortsetter:

– Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian.

Næringsministern legger til at det var lånegarantien fra staten «som gjorde at Norwegian overlevde som selskap».

– I november samme år ba selskapet om ytterligere milliard-beløp. Da opposisjonen var klar til kaste milliarder etter et selskap i dyp gjeld sa regjeringen nei. Det var avgjørende for å få til en helt nødvendig omstrukturering, fortsetter Nybø.

Utover på nyåret ble det imidlertid klart at staten ville bidra med inntil 1,5 milliarder i hybridkapital, etter at Norwegian hadde søkt konkursbeskyttelse.

– Summen av alt dette bidro til at Norwegian overlevde som selskap, sier næringsministeren.

Nybø gjentar tirsdag budskapet fra forrige uke om at staten «bevisst» ikke har valgt å gå inn som eier i Norwegian.

– Som kreditor måtte vi forholde oss til at markedspraksisen satte vilkårene. Alternativet hadde vært å ikke delta i redningsaksjonen. Da hadde staten tapt mesteparten av pengene sine, og tusenvis av arbeidsplasser hadde vært i fare, sier hun.