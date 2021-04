Folk investerer som aldri før: Maaseide-selskap har økt med 1 milliard

Selskapene som forvalter dine sparepenger og din formue melder om en formidabel vekst under pandemien. Kraft Finans har økt med 1 milliard det siste halve året, mens Heimdalfondene har fått 600 millioner inn det siste året.

Bjørn Maaseide er mannen bak Kraft Finans. Den tidligere sandvolley-stjernen eier 45 prosent i selskapet. Vis mer byoutline Pål Christensen

– Veksten har vært formidabel. Vi har nå passert 5 milliarder kroner under forvaltning, noe som er en milepæl for selskapet, sier administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg til Aftenbladet/E24.

Han peker på tre hovedårsaker til veksten:

God avkastning i 2020, noe som har bidratt til at kundenes allerede investerte kapital har vokst.

Solid økning i nye kunder

Eksisterende kunder har investert enda mer som følge av god avkastning i 2020.

– Historisk høye tall

Tall fra Verdipapirenes forening (VFF) viser at norske personkunder har hatt høy sparing i fond siden koronapandemien brøt ut – og at trenden fortsetter. I februar ble det tegnet verdipapirfond for 4,5 milliarder kroner hvor over halvparten ble satt i aksjefond.

Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirenes forening. Vis mer byoutline Verdipapirenes forening

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond er nå på 297 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,4 prosent fra nyttår.

– Det er historisk høye tall, uttalte administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen, da tallene ble offentliggjort i begynnelsen av mars.

Bruker mindre

Ifølge Zakariassen har det vært tendens til høy investering i fond i hele fjor Til tross for koronaviruset har nordmenn investert mer i fond i 2020 enn tidligere år. Han mener både spareevne og viljen til å spare har økt grunnet koronasituasjonen. Blant annet bruker vi mindre penger på å reise. I tillegg er renten på bankinnskudd så vidt over null.

– Vår satsing på egne forvaltede fond begynner nå å vise godt igjen, sier Sveinung Byberg om fondene Kraft Høyrente og Kraft Global.

– Kraft Høyrente er i dag spydspissen i fondssatsingen og har i løpet av bare 19 måneders drift vokst til å forvalte 1,2 milliarder kroner med en avkastning på 13,74 prosent.

– Veksten har vært formidabel, sier Sveinung Byberg, administrerende direktør i Kraft Finans. Vis mer byoutline Kraft Finans

Har snudd etter krisestart

Kraft Global var imidlertid det første fondet som ble etablert av Kraft Finans. Det fikk en brutal start hvor bunnpunktet ble nådd under koronakrisen i mars i fjor hvor verdien nesten var halvert.

– Nå ser ting bedre ut, og det er veldig kjekt å se at Global har hentet seg inn igjen. Vi byttet i fjor høst forvalter, og siden bunnpunktet har fondet levert en avkastning på 103 prosent, sier Byberg.

Kraft Finans har de siste årene bygget opp en helhetlig rådgivningstjeneste innen formuesforvaltning. De 5 milliardene som selskapet har under forvaltning, er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, aksjer, eiendom og fondene Kraft Global og Kraft Høyrente.

– For oss er det viktig å kunne tilby kundene våre en god diversifisering, og spesielt eiendomssatsingen har gitt kundene en spredning i sine investeringer som er fornuftig innenfor en lang horisont, sier Sveinung Byberg, som også kan fortelle at de nettopp har åpnet nytt kontor i Bergen.

– Det blir vår sjette avdeling i Norge. Fra før er vi lokalisert i Oslo, Trondheim, Sandnes, Tromsø, og Ålesund, sier Byberg.

Utbytte også i år

I forbindelse med satsingen mellom de sju fjell vil Kraft Finans lansere et nytt eiendomsprosjekt på Nordnes i Bergen til 340 millioner kroner. Det er Fiskeridirektoratet som leier den 8700 kvadratmeter store eiendommen.

Hvis prosjektet i Bergen sluttføres har Kraft Finans 23 eiendommer i sin portefølje. Totalt har prosjektene en pris på nesten 7 milliarder kroner. Av dette har det blitt investert rundt 1,8 milliarder i egenkapital.

– I fjor betalte eiendomsselskapene ut 54 millioner kroner i utbytte til kundene, mens det i 2019 ble utbetalt 63 millioner kroner. Utbyttene for 2021 er fortsatt ikke klare, men kommer sannsynligvis til å ligge omtrent på nivå med fjorårets utbetaling.

– Avkastningen kundene har mottatt er omtrent som forventet for prosjektene som er i driftsfase, og gjennomsnittlig har det årlig vært løpende utbytter på cirka 6-8 prosent av investert egenkapital, sier investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen.

Heimdalfondene vokser

Også Heimdalfondene, som er et lokalt forankret fond med kontorer på Løkkeveien i Stavanger, har fått merke sparelysten til nordmenn det siste året. I løpet av det siste året har de økt forvaltningskapitalen med 600 millioner kroner fra 460 millioner kroner til 1,060 milliarder kroner.

Erik Hagerup, fondsforvalter i Heimdalfondene. Vis mer byoutline Heimdalfondene

Ifølge fondsforvalter Erik Hagerup er kapitalen fordelt på 185 millioner kroner i fondet Heimdal Tinde, mens 875 millioner kroner er i høyrentefondet Heimdal Høyrente.

– Spesielt etter sommeren i fjor fikk vi en veldig vekst - og denne har fortsatt i inneværende år. Bare i februar fikk vi 179 nye kunder slik at vi nå har totalt rundt 1400 kunder, sier Hagerup.

Heimdalfondene er blant andre eid av den styrtrike industribyggeren Jakob Hatteland fra Nedre Vats, Etne Sparebank, Harald Haukås (tidligere Skagenfondene) og investor Stig Magnar Lura.

– Kanskje vi på sikt kan kalle oss «det nye Skagen», sier Hagerup med glimt i øyet.