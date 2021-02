SAS og pilotene skal i forhandlinger fra neste uke: – Det de sier i dag er ikke en god inngangsvinkel

Pilotene sa opp kollektivavtalen i 2019 og så sa SAS den opp før jul i 2020. I mars møtes partene igjen og pilotene misliker at SAS fortsatt vil ha et irsk datterselskap og etablere en atskilt regionalsatsing.

Illustrasjonsbilde Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi vet ikke hva slags krav SAS-ledelsen vil komme med, men det som er helt sikkert er at disse forhandlingene kommer til å avgjøre om det kommer til å være noe anstendig arbeidsliv igjen i SAS, sier Christian Laulund, leder for SAS Pilot Group, den felles fagforeningen for de svenske, danske og norske pilotene i SAS.

Han og de andre tillitsvalgte for pilotene forbereder seg nå på å ta turen til SAS’ hovedkontor på Frösundavik utenfor Stockholm i de to første ukene i mars. Der skal de forhandle om en ny avtale.

Etter at SAS-ledelsen torsdag la frem ferske regnskapstall, fremtidsplaner og varslet nye interne grep, føler han et behov for å svare på SAS-pilotenes vegne.

E24 skrev torsdag om hvordan SAS-ledelsen nå forbereder seg på å møte et marked etter corona der det viktige forretningsmarkedet vil spille en noe mindre rolle, og at fritidsmarkedet vil vokse. Denne dreiningen krever tilpasninger, ifølge SAS-ledelsen.

I kvartalsrapporten poengterer SAS at de er i dialog med fagforeningene for å styrke selskapets langsiktige konkurranseevne. For kort tid siden signerte flyselskapet en ny avtale med de kabinansatte og man unngikk streik.

– Det de sier i dag synes ikke vi er en god inngangsvinkel til forhandlinger. Det bidrar dessverre ikke til en god atmosfære, men vi skal gjøre vårt for å bidra til gode løsninger, sier Laulund.

– Hva vil dere oppnå i forhandlingene med pilotene nå i mars?

– Vi må tilpasse oss virkeligheten som kommer etter pandemien, inkludert behovet for større sesongtilpasning. Vi kommer til å møte en tøff konkurranse med nye selskaper, restrukturerte selskaper og andre. Da kan vi ikke ha med oss for mye gammel historikk, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS ti E24.

– Jeg ønsker en konstruktiv dialog med pilotene for å sikre at vi får et konkurransedyktig SAS og et SAS som sikrer flest mulig jobber, fortsetter han.

– Ser dere som er tillitsvalgte det samme tilpasningsbehovet?

– Det er vanskelig å kommentere. Det er mye som tyder på at forretningsreisende vil kunne avta noe. Hvordan det vil påvirke sesongvariasjonene er vanskelig å si noe om per i dag, men vi mener dagens avtale er fleksible og absolutt konkurransedyktig, sier Laulund i pilotforeningen.

Christian Laulund, leder av SAS Pilot Group (SPG). Vis mer byoutline SPG

SAS-ledelsen vil ha lavere kostnader og mer fleksibilitet

Temperaturen i forholdet mellom pilotene og SAS-ledelsen har variert kraftig opp gjennom årene. I nyere tid valgte pilotene i 2019 selv å si opp kollektivavtalen for reforhandling, en avtale fra 2017. Deretter ble partene enige om en ny avtale, som SAS deretter sa opp på tampen av 2020.

Nøyaktig hva som kan bli endret eller forhandlet om er ikke klart ennå.

Regnskapet til SAS viser at lønns- og personalkostnader falt med 1,05 milliarder svenske kroner til 1,43 milliarder fra første kvartal ett år tidligere – altså ikke langt unna en halvering.

– SAS-ledelsen snakker om behovet for kostnadskutt, men man skal huske på at det er 650 SAS-piloter som enten frivillig har sluttet eller har blitt sagt opp siden i fjor. Vi har også stått i permitteringer i alle land. Så vi har bidratt mye allerede og alle må også bidra i en slik situasjon, sier Laulund.

Lederen i pilotforeningen sier at de i utgangspunktet ønsket å beholde kollektivavtalen som ble sagt opp av SAS før jul frem til 2022, for å bidra til mest mulig ro under krisen. Han sier de ble overrasket da SAS sa den opp.

– Samtidig var vi villige til å bidra og kom med et tilbud til SAS som ville gitt selskapet besparelser på i størrelsesordenen en halv milliard. Det takket selskapet nei til fordi de ønsket en helt ny avtale, sier Laulund.

Usikkert lanseringstidspunkt for nye regionalfly

Det er særlig to punkter som har skapt stor frustrasjon hos pilotene i nyere tid: SAS’ irske datterselskap «SAIL» og planene om en regionaljetflåte i en separat driftsorganisasjon.

Begge sakene koker egentlig ned til det samme spørsmålet: Hvor mye av trafikken skal produseres av SAS selv og hvor mye skal produseres av andre selskap – eid av SAS eller innleid.

Pilotene ønsker på sin side å sørge for at deres arbeidsplasser, lønn og arbeidsvilkår ikke blir presset og utvannet. SAS ønsker på sin side å sikre at selskapet har lave nok kostnader og nok fleksibilitet til å møte markedet og konkurransen.

Da SAS i 2019 lanserte planene om en ny mellomstor flytype i Skandinavia, kalt «mid size», var det med et klart vilkår om at det skulle være en egen driftsorganisasjon drevet av SAS eller andre.

Torsdag ville ikke SAS-sjefen spekulere i når de nye regionalflyene kan være i luften hos SAS, og sa at man uansett ikke kan investere i nye fly nå under pandemien.

Selv om SAS-ledelsen ikke vil ha regionalflyene inn i «Hoved-SAS», så har man samtidig vært klart på at det vil være lokale arbeids- og lønnsvilkår i Skandinavia som gjelder.

– Størrelsesmessig er det fly som SAS alltid har fløyet så det er åpenbart at vi ønsker at dette driftes av SAS og ikke i en separat organisasjon, sier Laulund og legger til at de også tror en slik organisering vil være mer effektiv fordi man slipper to administrasjoner.

– En trussel om outsourcing i horisonten

SAS etablerte selskapet i Irland, startet baser i London og Malaga, og overførte seks A320neo-fly. Hovedargumentet var at når SAS skal konkurrere med Norwegian og andre flyselskaper som flyr med lokale lønns- og kostnadsnivå inn til Skandinavia, så må SAS kunne konkurrere på like vilkår.

– Hvilken rolle vil SAIL ha fremover?

– Vi har en operasjonell modell som har fungert veldig bra i SAS. Vi hadde fem år med lønnsomhet bak oss før corona, og vi ønsker å fortsette å utvikle den modellen fremover, sier finansdirektør Magnus Örnberg til E24.

– Det gjelder å finne løsninger som gir oss fleksibilitet, både med tanke på flystørrelse og sesongmessige svingninger i trafikken, sier Örnberg.

– At SAS-ledelsen gjentar ønsket om videreføring av SAIL og opprettelsen av mid-size – fortsetter trusselen om outsourcing å ligge i horisonten. Det vil prege forhandlingene. For oss handler det om å opprettholde den nordiske modellen, sier Laulund i pilotforeningen.

– Hva annet skal SAS gjøre når de møter Wizz Air og andre som flyr inn til Norden?

– Det er det store spørsmålet. Det handler om rammebetingelsene som eksisterer i hele Europa. Skal vi ha skandinavisk luftfart over tid må myndighetene i Skandinavia og EU komme på banen for å finne noen løsninger. Der tror jeg SAS og alle de ansatte spiller på samme lag.

– Dette har vært et tøft år for de ansatte og rundt 5.000 har mistet jobben. Hva sier du til de ansatte som mener dere bør prioritere å løfte kjernedelen av SAS i Skandinavia først?

– Slik jeg ser det er jo alle en del av SAS. Vi har ansatte i mange land. Jeg har vært 23 år i ABB som var til stede i 50 land, mens vi i SAS snakker om en håndfull, sier Örnberg og fortsetter:

– Jeg synes det har vært fantastisk å komme inn i SAS. Jeg har aldri vært i et selskap med et så godt samarbeid på tvers av landegrenser, så slik jeg ser det handler dette om at vi har ulike plattformer for å finne de mest effektive løsningene i den konkurransen vi møter.

– Det spørsmålet vi stiller oss er hvor mye SAIL har kostet SAS i denne perioden. Det er ikke slik at SAIL har bidratt med penger inn i kassen. Denne satsingen har kostet penger. Det kan vi se fra tallene, sier Laulund og fortsetter:

– SAS er på en måte tvunget inn i noen av disse løsningene, men på den annen side har Norwegian valgt å motsatt vei. Så man må ikke gjøre det, sier Laulund, med referanse til Norwegian-sjef Jacob Schrams oppsigelser av bemanningsavtaler med eksterne selskap.