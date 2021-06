Opsjonsfest til 75 millioner for Mowi-topper

Ledelsen i sjømatgiganten får store gevinster ved innløsning av opsjoner. Men Mowi-sjef Ivan Vindheim og flere andre konserntopper dumper sine aksjer umiddelbart.

HÅVER INN: Mowi-sjef Ivan Vindheim innkasserer en gevinst på 7,4 millioner på opsjoner. Vis mer byoutline Mowi

Publisert: Publisert: I dag 06:09

Mowi-ledelsen innløser til sammen 764.101 opsjoner de fikk tildelt tilbake i 2017, et program som er en del av langsiktige avlønningen til sjømattoppene, ifølge en børsmelding tirsdag.

Siden den gang har aksjekursen i Mowi steget kraftig i takt med oppturen i sjømatbransjen.

Det betyr store gevinster. Til sammen er de urealiserte og realiserte gevinstene på opsjonene som nå blir innløst på rundt 75 millioner kroner, viser E24 beregning.

Hver opsjon gir én aksje, slik at opsjonseierne i utgangspunktet får til sammen 764.101 aksjer. Men ikke alle har tatt imot aksjene.

Dumper aksjene

Mowi-sjef Ivan Vindheim og tre andre direktører i konsernledelsen har isteden valgt å realisere gevinstene umiddelbart.

Ifølge meldingen har Vindheim og driftsdirektørene Ben Hadfield, Fernando Villarroel og Ola Brattvoll overført rettighetene til å motta aksjer i bytte mot et finansielt oppgjør.

I dette oppgjøret legges en innløsningskurs på 136,51 kroner per aksje til grunn, og en salgspris på 233,83 kroner per aksje. Det gir en realisert gevinst 97,32 kroner per aksje.

Den største gevinsten tilfaller Mowi-sjefen. Han innløser 76.012 opsjoner og innkasserer rundt 7,4 millioner kroner i gevinst.

Til sammen realiserer de fire Mowi-toppene en gevinst på over 23 millioner kroner gjennom innløsning av nærmere 236.650 opsjoner.

Gevinst på 75 mill.

De resterende opsjonene er innløst i bytte mot aksjer til en kurs på 136,51 kroner.

Hvis man legger til grunn dagens aksjekurs i markedet på 235 kroner gir det en gevinst på nærmere 52 millioner kroner. Hvor mye av dette som har blitt realisert blir ikke opplyst i meldingen.

Til sammen sitter dermed ledelsen med realiserte og urealiserte gevinster på rundt 75 millioner kroner etter at opsjonene er innløst.

Ivan Vindheim har ikke svart på E24s henvendelse med spørsmål om opsjonene. Heller ikke styreleder Ole Ole-Eirik Lerøy har vært tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Bonusprogram

Opsjonene ble tildelt tilbake i 2017, og er en del av et bonusprogram med årlige opsjonstildelinger.

Ifølge Mowis årsrapport blir innløsningsprisen satt til 107,5 prosent av aksjekursen på den datoen årets generalforsamling godkjenner tildelingene.

Det tar deretter fire år før opsjonene kan innløses. Det gjøres også justeringer av pris og antall underveis, som blant annet tar hensyn til utbytte.