Witzøe-selskap selger alle Medistim-aksjene: John Fredriksen-fond kjøper for 458 mill.

Salvesen & Thams Invest, der Gustav Witzøe er største eier, selger alle aksjene i den medisinske utstyrsprodusenten Medistim. Kjøperen er det nye fondet til John Fredriksen.

Vegard Søraunet (t.v.) har etablert Aeternum Capital som skal investere penger for skipsreder John Fredriksen og familie. Vis mer byoutline Javad Parsa / E24, Camilla Lindqvist og Ints Kalnins / Reuters

Publisert: Oppdatert i går 23:19

Etter over ti år som aksjonær selger nå investeringsselskapet Salvesen & Thams Invest seg helt ut av Medistim, ifølge en børsmelding.

Det er snakk om en aksjepost på 10,16 prosent i den medisinske utstyrsprodusenten. De 1,86 millioner aksjene selges for 246 kroner per stykk for en samlet pris på 458,2 millioner kroner.

Salgsprisen er fire kroner eller 1,6 prosent under sluttkursen til Medistim på Oslo Børs fredag.

Medistim har i tredve år utviklet og solgt ulike typer for medisinsk utstyr, særlig knyttet til hjerte og vaskulær kirurgi.

Kjøperen er Aeternum Capital, det nyetablerte fondet som ledes av Vegard Søraunet og som investerer penger på vegne serav John Fredriksen med familie.

Salvesen & Thams er et investeringsselskap der oppdrettsgründer Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva Finans er største eier med 35,1 prosent av aksjene.

Salvesen & Thams opplyser at de forvalter verdier for om lag to milliarder kroner. Aksjeposten i Medistim på en snau halv milliard kroner utgjorde dermed en betydelig andel av kapitalen som er under forvaltning.

Medistim-aksjen har steget hele 395,1 prosent de siste fem årene, eller 455,9 prosent hvis man inkluderer utbytter. Til sammenligning har Hovedindeksen på Oslo Børs steget 77,8 prosent i samme periode.

«Etter en meget god verdiutvikling de siste årene utgjorde Medistim en vesentlig post i porteføljen til S & T. Det er derfor et strategisk valg å selge seg ut av Medistim for å kunne gjøre flere nye investeringer i private selskaper hvor S & T kan bidra til vekst og utvikling», skriver Salvesen & Thams i en børsmelding fredag kveld.

PS! Tidligere Orkla-sjef Bjørn Wiggen er styreleder i Salvesen & Thams og eier 19 prosent av investeringsselskapet. Han er også nestleder i Medistim-styret.

Medistims resultater Medistim omsatte i fjerde kvartal for 94,2 millioner (95,7 millioner på samme tid året før)

Selskapet omsatte i 2020 for 363,1 millioner (363,7 millioner)

Netto driftsresultat (EBIT) endte på 22,1 millioner i fjerde kvartal (19,8 millioner)

EBIT for 2020 endte på 95,5 millioner (89,8 millioner)

Resultat før skatt endte i fjerde kvartal på 19,9 millioner (20,2 millioner)

Resultat før skatt i 2020 endte på 91,6 millioner (91,0 millioner)

Selskapets styre foreslår et utbytte på 3,0 kroner, opp fra 2,75 kroner året før Vis mer vg-expand-down

Fredriksen-familien ønsker å spre investeringene

Det var den 29. januar at Aeternum Capital meldte om sin egen nyetablering.

Fondet skal være et uavhengig og Oslo-basert fond med «fokus på langsiktig verdiskapning gjennom eierskap i nordiske kvalitetsselskaper».

Fondet kan både investere i børsnoterte og unoterte selskaper.

Så langt har Aeternum investert i Itab Shop Concept, som er børsnotert i Sverige, og Elektroimportøren, som er børsnotert i Oslo.

– Vi har over tid måttet la flere gode investeringsmuligheter passere som ikke har passet helt inn i mandatet til Seatankers. Gjennom Aeternum ønsker vi nå å diversifisere vår portefølje ytterligere, sa Kathrine Astrup Fredriksen i en uttalelse i forbindelse med lanseringen av fondet.

– Dette er et viktig og langsiktig initiativ for oss i familien, og vi ser også frem til etter hvert å kunne invitere utvalgte eksterne investorer slik at vi blir en enda større nordisk eier i tiden fremover, sa Kathrine Astrup Fredriksen i en uttalelse i forbindelse med lanseringen av fondet, sa hun videre.

Aeternum har som mål å søke full konsesjon fra Finanstilsynet i løpet av 2021 og er foreløpig etablert som et AIF-fond.

Fondet har fra start et rådgivende styre bestående av:

Annika Sigfrid (46), tidligere Managing Director, Global Head of Equity Capital Markets i Nordea, samt partner i ABG Sundal Collier. Bakgrunn fra Merrill Lynch, Carnegie og Handelsbanken. Hun vil også gå inn som styremedlem i Reitan Handel.

Anders Moberg (70), tidligere konsernsjef i Ikea Group og Royal Ahold, samt Group president i Home Depot. Idag styreleder i Byggmax og ITAB, samt styremedlem i ZetaDisplay.

Torben Jørgensen (68), tidligere adm.dir. i Karo Bio, Biotage og Affibody. Idag rådgiver for Investor AB-eide Patricia Industries og innehar flere styreverv.

Sverre Hurum (65), tidligere adm.dir. i Bouvet. Idag styremedlem i Multiconsult og foreleser.

Staffan Hanstorp (63), grunnlegger og tidligere adm.dir. i Addnode. Idag styreleder i Addnode.

Anders Tuv (42), styreleder i Vaccibody og investeringsdirektør i Radforsk. Styremedlem i Photocure, Zelluna Immunotherapy, NucliGen og Nextera.