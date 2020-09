Aas dempet underskudd med 178 millioner på ett år

Einar Aas’ investeringsselskap gjorde det langt bedre i fjor, selv om underskuddet ble på nærmere 9 millioner kroner.

8. september 2020

Den tilbaketrukne investoren Einar Aas fikk en saftig smell i 2018 etter at kraftinvesteringene hans gikk ad undas.

Fra å være en veldig vellykket kraftmegler og en av Norges rikeste, ble Aas nødt til å selge unna store eiendomsverdier og inngå gjeldsavtale med kreditorer for å unngå konkurs.

Siden har Aas kommet tilbake i varmen i ny jobb som kraftanalytiker.

Fortsatt i minus

Toppen Invest AS er Aas’ investeringsselskap. Regnskapet for 2019 viser at resultatet endte med et underskudd på nær 8,9 millioner kroner.

I 2018 viste årsresultatet et underskudd på 186 millioner kroner.

Gjennom selskapets årsregnskap kommer det frem at Aas var majoritetsaksjonær i datterselskapene Jardinan, El Unico og Spread Inversiones 2014 SL ved nyttår.

I sum står det oppgitt langsiktige investeringer i aksjer for 258 millioner kroner.

Samtidig sto Toppen Invest med eiendeler bokført til 270,47 millioner kroner. En nedgang fra 279,78 millioner kroner i 2018. Regnskapet viser også at selskapet har en gjeld på nærmere 267 millioner kroner i fjor.

Med unntak av 480.000 i leverandørgjeld er det store beløpet gjeld til aksjonær, som er Aas selv og dermed han som finansierer selskapet.

I tillegg sank egenkapitalen til 3,8 millioner kroner fra 12,7 millioner i 2018.

Kontantbeholdningen i selskapet falt også fra like under 10 millioner til skarve 80.000 kroner.

