I dag går Bjørn Maaseides Kraft Bank på børs

Bjørn Maaseide mener Kraft Bank er noe av det beste han har vært med på å bygge opp i sin businesskarriere. Derfor er han både stolt og rørt når «banken hans» går på børs i dag.

Administrerende direktør i Kraft Bank, Svein Ivar Førland, og hovedeier Bjørn Maaseide, er glade for å ta banken på Oslo Børs i dag. Vis mer byoutline Jonas Haarr Friestad

Publisert: Oppdatert: 10. desember 2020 06:41 , Publisert: 10. desember 2020 06:20

– Da vi startet banken for to år siden, var det oljenedtur i Stavanger og vi hadde fire ansatte. Nå er vi snart 30. Vi har kunder fra hele Norge, og overskuddet har gått fra 2,6 til 18 millioner kroner de tre første kvartalene i år. Jeg er rett og slett utrolig stolt av det vi har bygget opp. Og med «vi» mener jeg først og fremst de som drifter banken i det daglige og lederteamet med Svein Ivar Førland i spissen, sier Bjørn Maaseide til Aftenbladet.

Har ringt i julebjellen

Planen var å reise inn til Oslo med hele Kraft Bank-teamet for å ringe i den berømte børsbjellen i dag, men det setter koronapandemien en stopper for.

– Selvfølgelig er det litt kjipt, men det er uansett en merkedag for banken, sier Maaseide.

Administrerende direktør Svein Ivar Førland kan imidlertid fortelle at de ansatte har fått ringt i julebjellen i stedet for børsbjellen.

– Vi måtte jo markere denne milepælen på en skikkelig måte. Derfor organiserte vi til en seremoni hvor de ansatte - i to omganger, og innenfor smittevernreglene - fikk ringe i en julebjelle her på huset. Sånn sett var timingen for børsnoteringen nå rett rundt jul, helt perfekt, sier Førland, som tidlig ble plukket ut av Bjørn Maaseide til å være toppsjef i Kraft Bank etter flere år som administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

Nissen skapte julestemning da han i 2018 åpnet børsen og ringte med børsbjellen den siste handledagen før jul. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Flust med kjendiser

For det var Maaseide som tok initiativet til å starte opp banken for rundt tre og et halvt år siden. Nå er den kjente investoren og tidligere sandvolleystjernen den største eieren i banken med 9,9 prosent av aksjene.

I emisjonen som ble gjennomført før oppstart, ble det tegnet for i overkant av 500 millioner kroner i løpet av to dager.

Det gjorde at styret i Kraft Opportunities AS valgte å stenge tegningen for å unngå for høy overtegning. Til slutt landet de på en totalkapital på 336 millioner kroner med en rekke idrettsprofiler på aksjonærlisten.

Blant de meste kjente er syklistene Thor Hushovd og Alexander Kristoff, tidligere alpinist Tom Stiansen, fotballspillerne Rune Almenning Jarstein og Veton Berisha, ishockeyspiller Mats Zuccarello Aasen og tidligere snøbrettstjerne Andreas Ygre Wiig.

Også flere kjente finansfolk har i oppstarten investert i Kraft Bank - deriblant DSD-eier Yuhong Hermansen, Arne Fredly og Christian Ringnes. Totalt har banken 449 aksjonærer.

Verdsatt til over 500 mill.

Emisjonen før oppstart ble gjort til en kurs på 8 kroner. På det meste har aksjen vært oppe i 16 kroner, men nå er den sist omsatt for 12 kroner. Det gjør at Kraft Bank verdsettes til 504 millioner kroner i det såkalte gråmarkedet.

Men i dag er det slutt på handel i gråmarkedet. Nå er det Euronext Growth (tidligere Merkur Market) i regi av Oslo Børs som gjelder.

Dette er en markedsplass for mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet - og hvor det stilles litt andre krav enn hva som er tilfellet på selve hovedbørsen.

Kraft Bank blir i dag notert på Oslo Børs. Vis mer byoutline Terje Pedersen

– Vi skal ikke hente penger med denne børsnoteringen, men vi skylder investorene en annen handelsplattform. Det blir blant annet bedre likviditet i aksjen, lettere å hente penger hvis vi trenger det, og så hadde vi lovet børsnotering innen tre til fem år. Vi gjør det nå og er før skjema. Det er et viktig og sterkt signal, sier Maaseide.

Svein Ivar Førland følger opp:

– Investorer og aksjonærer vil få muligheten til å handle aksjen digitalt. Det blir rett og slett enklere å kjøpe og selge - og så vil banken bli langt mer synlig enn hva den har vært.

– 195 friskmeldte

Forretningsmodellen til banken med adresse i Sandnes, er å tilby refinansiering av lån med pant i bolig til personer som på grunn av utfordrende økonomi og betalingsproblemer ikke får refinansiert i ordinære banker.

I slutten av oktober la Kraft Bank fram sin rapport for tredje kvartal. Den viste et resultat etter skatt på 5,5 millioner kroner. Netto utlånsvekst var 141 millioner kroner, mens totalt netto utlån til kunder er 1,330 milliarder kroner.

– Siden oppstarten i mai 2018 har vi hatt rundt 650 kunder. 170 av disse er nå friskmeldt og har allerede returnert til ordinær bank. Dessverre er det noen som har måttet selge huset sitt, men her snakker vi om noen få personer, sier Førland.