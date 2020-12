Norwegian-aksjen satte omsetningsrekord på Oslo Børs

Oslo Børs har aldri hatt flere handler i én aksje på en dag. – Norwegian er tidenes tradingfavoritt på Børsen.

NÆR KONK: Kriserammede Norwegian har fått et pusterom fra kreditorer i Irland og Norge. Men på Børsen går aksjehandelen som varmt hvetebrød. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

– Norwegian-aksje satte ny omsetningsrekord i går. Det har aldri blitt gjennomført så mange handler på Oslo Børs i en enkeltaksje i løpet av en børsdag, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs i en e-post sendt til E24.

Antallet handler var på rekordhøye 103.757 i Norwegian-aksjen torsdag, opp fra en tidligere topp fra i mai på 78.657 handler i samme aksje.

– Norwegian er tidenes tradingfavoritt på Børsen. Ingen er over, eller under, på listen av aksjer med flest handler, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Equinor har rekorden i kroner

Dette er ikke første gang Norwegian setter denne rekorden. En titt på listen over mest handlede aksjer noensinne viser at Norwegian allerede topper listen, og aksjen har også andre-, tredje- og fjerdeplass.

Finansavisen omtalte saken først.

Også fredag er investorene svært interessert i Norwegian. Klokken 14.40 er antallet oppe i 64.000, noe som også er høyt oppe på topplisten.

Omsetningen er høy også i kroner. Fredag bikker omsetningen milliarden, etter at investorene handlet aksjer for 1,78 milliarder kroner i Norwegian torsdag.

Men på dette punktet er det fortsatt Equinor som holder rekorden. Da finanskrisen trappet opp i desember 2007 ble Equinor-aksjen handlet for over 16 milliarder kroner på én dag.

Norwegian har over lang tid vært svært populær blant småaksjonærene, og hos nettmegleren Nordnet er det nå 31.520 norske kunder som eier flyaksjen, opp fra rundt 11.000 kunder i starten av 2020.

Kjemper for å unngå konkurs

Samtidig er verdiene i flyselskapet radert bort, og langsiktige Norwegian-aksjonærer trenger 4.600 prosent oppgang for å gå i null for året.

Norwegian kjemper for å unngå konkurs etter at passasjertallet har sviktet som følge av reiserestriksjonene under pandemien – en krise som rammer hele luftfarten.

Flyselskapet har fått innvilget konkursbeskyttelse for flere datterselskaper og morselskapet i Irland, i tillegg til at det er i en tilsvarende prosess i Norge.

Dette gir Norwegian flere måneders pusterom til å sy sammen redningspakken, men er ingen garanti for at selskapet overlever.

Allerede til uken er det et nytt skjebnemøte. Mandag skal aksjonærene ta stilling til flyselskapets skisse til redningsplan, den andre på et drøyt halvår.

Den innebærer at investorer skal skyte inn inntil fire milliarder i kapital, mens kreditorer enda en gang skal gjøre om gjeld til aksjer.

En slik prosess betyr vanligvis at dagens aksjer blir lite verdt, fordi aksjeantallet øker dramatisk når ny kapital kommer inn og gjeld blir gjort om til aksjer.