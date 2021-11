Tesla-fall etter Elon Musks Twitter-avstemning

Elon Musk skapte overskrifter i helgen da han angivelig lot Twitter-brukere bestemme om han skulle selge 10 prosent av aksjene sine.

Det er oppgang fra start på de toneangivende indeksene på Wall Street kort tid etter åpning mandag ettermiddag.

Tesla stjeler alle overskriftene mandag etter at toppsjef Elon Musk i helgen skapte stor aktivitet på Twitter. I en avstemning spurte han følgerne sine om han skulle selge 10 prosent av aksjene i elbilprodusenten.

– Det har vært mye snakk om at urealisert gevinst på aksjer er en måte å omgå skatt på, så jeg foreslår å selge ti prosent av mine Tesla-aksjer, skrev Musk på Twitter, i et stikk til president Joe Bidens plan om å skattlegge milliardærene i USA.

Av de rundt 3,5 millioner Twitter-brukerne som svarte var det 57,9 prosent som støttet et salg. De resterende svarte nei.

– Jeg var forberedt på å akseptere begge utfallene, svarte Musk i en tweet til en annen bruker etter at resultatet var klart.

Fortsatt har det ikke kommet noen offisiell bekreftelse på at salget har skjedd eller vil finne sted.

Tesla-aksjen falt nær syv prosent kort tid etter børsåpning i USA. Men etter en liten times handel er aksjen ned bare 2,50 prosent.

– Frykt for å gå glipp av rekordrallyet

For Wall Street sett under ett er stemningen som nevnt langt bedre i åpningsminuttene:

S&P 500 stiger 0,23 prosent

Nasdaq stiger 0,23 prosent

Dow Jones er opp 0,44 prosent

Utviklingen kommer etter at Representantenes hus sent fredag kveld godkjente den enorme infrastrukturpakken, og dermed sendte den til president Joe Biden for signering. Allerede i august fikk pakken den nødvendige godkjenningen i Senatet.

Oppgangen mandag følger rekordavslutningen på Wall Street fredag kveld. Det skjedde etter at den amerikanske sysselsettingen i oktober var høyere enn analytikerne forventet.

– Frykten for inflasjon og forsyningsproblemer har blitt byttet ut med frykt for å gå flipp av rekordrallyet, skriver analytiker Craig Johnson i Piper Sandler i et notat, ifølge Bloomberg.