Småaksjonærer i Dof går sammen: Vil unngå å bli skvist ut

Rundt 150 småaksjonærer ønsker å påvirke utfallet av redningsaksjonen i det kriserammede rederiet, som sliter med milliardgjeld.

TYNGET AV MILLIARDGJELD: Offshorerederiet Dof jobber for å få en omfattende finansiell løsning. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Den siste uken har en gruppe småaksjonærer i offshorerederiet Dof slått seg sammen. Flere av dem jobber selv i bransjen, ifølge en uttalelse.

Slik vil de kjempe for sine interesser opp mot kreditorene og hovedeier Helge Møgster i spillet som nå pågår om Austevoll-rederiets fremtid.

Kravet fra småaksjonærene er «likebehandling», ifølge Dof-aksjonær Jon Magne Asmyr. Han uttaler seg på vegne av ledergruppen i et felles utspill fra aksjonærinitiativet.

– Alle aksjonærer, stor som liten, skal likebehandles og gis samme rettigheter, skriver han i en uttalelse til BT/E24.

Jon Magne Asmyr fronter utspillet fra aksjonærgruppen i Dof. Vis mer

Dof har blitt truffet av flere kriser de siste årene, og sitter nå i forhandlinger med kreditorene. Mens rederiet kjemper for å overleve, frykter småaksjonærene at de vil bli skvist ut i redningsprosessen. Da vil de også gå glipp av oppturen de venter snart vil komme.

Ifølge gruppen er de rundt 150 personer, og senest mandag opplyste de at de har en samlet andel på 20 prosent av aksjene i selskapet.

Les på E24+ Milliardæren Helge Møgster (68): – Det plager meg inn i sjelen at selskapet har havnet i en slik fortvilet situasjon

Bekymret for forskjellsbehandling

Aksjonærgruppen mener blant annet at en konvertering av gjeld til aksjer, som vil vanne ut deres eierandeler, ikke er nødvendig for å redde Dof.

– Vi mener situasjonen har endret seg radikalt siste år, og vi ser stor tilbudsforespørsel etter Dofs tjenester og skip.

De tar til orde for at selskapet henter inn ny kapital gjennom å utstede nye aksjer, der alle aksjonærene får delta og ikke bare de største.

– Vi ønsker å unngå at det kommer et løsningsforslag hvor minoritetsaksjonær blir stående igjen på sidelinjen, sier Asmyr.

I tillegg mener gruppen at bankene kunne ha strukket seg lenger for å hjelpe selskapet gjennom krisen.

Les på E24+ Forhandler om rederiets skjebne: – Viktig at Dof ikke kollapser

BT/E24 har tidligere snakket med Dof-kreditor DNB om prosessen. På spørsmål om utspillet fra aksjonærgruppen svarer pressekontakt Stål Garberg i DNB at de ikke kan kommentere kundeforhold i mediene.

Bergensbaserte Holberg sitter også rundt bordet i Dof.

– Dette har tatt lengre tid enn vi trodde. Det er mange parter som skal bli enig her, men vi er nærmere nå enn vi noensinne har vært, sier Gunnar J. Torgersen i Holberg.

– Riktig tenkt

Thore Johnsen, professor i finans ved NHH, sier selskapet nå i praksis kontrolleres av kreditorene. Han har forståelse for minoritetsaksjonærenes bekymring for å bli skviset ut.

Professor Thore Johnsen, NHH Vis mer

– Når de største eierne er så viktig og sitter på så mye kompetanse som de gjør i dette tilfellet, vil kreditorene ønske å få de med seg videre. Da vil det fort skje en forskjellsbehandling. Det har vi sett i andre tilfeller også. Så det er riktig tenkt, sier han.

– Kan man ikke få til en løsning og samtidig likebehandle aksjonærene?

– Det kommer an på hvordan kreditorene ser på det. Hvis alle de små skal med, kan det gjerne ta en del tid, sier Johnsen.

Forhandler om milliardgjeld

Restruktureringen av over 18 milliarder kroner i rentebærende gjeld har trukket ut i tid.

Dof har i flere omganger fått innvilget betalingsutsettelse på renter og avdrag, senest i slutten av august, mens partene forhandler for å finne en langsiktig finansiell løsning på gjeldsproblemene.

Les også Møgster-familien snur milliardunderskudd til overskudd på 203 mill.

I flere liknende eksempler med selskaper i store finansielle vanskeligheter, som rederiet Solstad og Norwegian, har mye av løsningen vært at banker og andre kreditorer bytter inn gjeld mot aksjer.

Slik blir selskapet kvitt tyngende gjeld og kan overleve. Nederst på rangstigen står imidlertid dagens aksjonærer, som må godta å sitte igjen med smuler når alle de nye aksjene kommer inn i selskapet.

Nøyaktig hvilken løsning som kommer i Dof, er ennå ikke klart, men refinansieringen krever at banker, obligasjonseiere og aksjonærer gir grønt lys.

Les på E24+ Oljekrise snudd til suksess for verftet på Hanøytangen: – Går så det griner

– Ønsker å gjøre vårt beste

Milliardær Helge Møgster trakk seg som styreleder i selskapet i fjor, men er fortsatt største eier og sitter med 31,6 prosent av aksjene.

– Vi ønsker å gjøre vårt beste for at småaksjonærene skal komme så godt ut av det som mulig, sier Møgster.

HOVEDEIER I DOF: Helge Møgster. Vis mer

På spørsmål om minoritetsgruppen har grunn til å kjenne på bekymring, svarer han:

– Det blir jo en konvertering her før eller senere, som vil føre til at aksjonærene får mindre. Vi ønsker å bidra til at man kommer best mulig ut, men her er det forhandlinger som vil avgjøre. Det er vanskelig for meg å kommentere.

– Småaksjonærene gir uttrykk for at de mener utsiktene kan være bedre for Dof etter andrekvartalsresultatet?

– Jeg har også troen på det, men vi har sett mange slike lysninger. Det store spørsmålet er hva som skjer på lengre sikt.

Kraftig utvanning av aksjonærer

Styreleder Hans Olav Lindal i Dof skriver i en e-post at man er inne i komplekse, men konstruktive diskusjoner om en løsning.

Det har imidlertid ikke skjedd endringer i markedsutsiktene som tilsier at de kan nå målet uten «en meget omfattende» refinansiering, sier han.

– Våre långivere er tydelige på at dette innebærer en betydelig gjeldskonvertering og dermed kraftig utvanning av nåværende aksjonærer, sier han.

Lindal skriver videre at det ikke er noe i de nåværende løsningsforslag som diskuteres som medfører at aksjonærene blir forskjellsbehandlet.

– Intensjonen fra vår side er likebehandling, sier Lidal, og legger til at de arbeider parallelt med å tilpasse virksomheten blant annet til nye muligheter som følger av det grønne skiftet.