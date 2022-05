EA Sports slutter med Fifa-spill – får nytt navn

Spillgiganten har ikke fått en ny lisensavtale med Fifa, og den populære spillserien må døpes om etter nesten 30 år.

EA har gitt ut spill under Fifa-merkevaren i nesten 30 år.

Fra og med 2023 kommer merkevaren til å døpes om til «EA Sports FC», ifølge en pressemelding fra Electronic Arts (EA).

Men før den tid, i høst, skal selskapet gi ut sitt siste spill under det gamle navnet.

– Vi er takknemlige for vårt mangeårige samarbeid med Fifa sier EA-sjef Andrea Wilson i en uttalelse.

– Fremtiden for global fotball er veldig lys, og fanskaren rundt om i verden har aldri vært sterkere. Vi har en utrolig mulighet til å sette EA Spors FC i hjertet av sporten, og til å få enda mer innovative og autentiske opplevelser ut til det voksende fotballpublikummet, fortsetter han.

Mer informasjon om spillet under den nye merkevaren kommer til sommeren neste år, opplyser EA.

Nyheten kommer etter at New York Times meldte at forhandlingene mellom EA og Fifa ble rundet av uten at partene ble enige om å fortsette partnerskapet.

Avisen skriver at muligheten til å spille i Fifa-stevner, som for eksempel VM, nå vil forsvinne ut fra spillet.

Det vil imidlertid fortsatt være gjenkjennelig, ettersom lisensieringsavtalene om bruk av navn og likhet på spillere og klubber, gjøres direkte med klubbene og ligaene.

Fifa-spillene har solgt for mer enn 20 milliarder dollar de siste to tiårene.