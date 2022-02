Rubelen svekkes til nytt bunnivå

Den russiske rubelen svekkes etter helgens nye sanksjoner mot Russland, og handles på bunnivåer mot dollar i Asia.

Rubelen svekkes ytterligere mot dollaren etter nye sanksjoner mot Russland i helgen, ifølge flere medier. Vis mer

Rubelen faller kraftig mot dollar i tidlig handel i Asia, etter at EU og USA har varslet nye sanksjoner. I tillegg har BP sagt at selskapet vil selge seg ned i russiske Rosneft, Equinor vil ut av sine russiske prosjekter, og investorer som det norske Oljefondet skal ut av russiske aksjer.

På ett tidspunkt mandag morgen var en dollar verdt 119 rubler, fra om lag 84 rubler dagen før, skriver CNBC. Rubelen handlet dermed på sitt svakeste nivå noensinne mot dollar, etter tidligere å ha nådd en bunn på 90 rubler per dollar, skriver Reuters.

Rubelen skal ha hentet seg noe inn igjen til rundt 110 rubler per dollar etter en tids handel i Asia, skriver Reuters. Også Nikkei melder om at rubelen er rekordsvak.

Det har vært lange køer i Russland for å ta ut penger de siste dagene. Ifølge landets sentralbank ble det tatt ut 111 milliarder rubler, tilsvarende 14 milliarder kroner i kontanter bare på torsdag, ifølge NTB.

Gjennom helgen har det kommet til en rekke nye sanksjoner mot Russland. Blant andre EU og USA har gått inn for å fryse midlene til Den russiske sentralbanken, i tillegg til at flere russiske banker er i ferd med å utestenges fra det internasjonale banksystemet Swift.

Sanksjonene har ført til at det var ventet store bevegelser i den russiske rubelen når handelen kom i gang igjen etter helgen.

Frykter enda svakere rubel

Bipan Rai i CIBC Capital Markets sier til CNBC at svekkelsen i rubelen kan føre til at Russlands sentralbank må øke rentene mye og selge gull.

– For meg føles det ikke som vi ser på eller kommer til å se bunnen for rubelen her. Jeg tror det fortsatt er stort rom for mer svakhet, sier Rai.

I helgen har britiske BP meldt at selskapet vil selge sin andel på nær 20 prosent i den russiske oljekjempen Rosneft. Norske Equinor meldte i natt at selskapet vil starte prosessen med å gå ut av sine russiske samarbeidsprosjekter med Rosneft.

Den norske regjeringen har sagt at Oljefondet vil starte prosessen med å selge sine rundt 25 milliarder kroner i russiske aksjer. Dette kan imidlertid bli krevende etter sanksjonene mot Russland, tror sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

