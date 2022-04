Norge stenger grensen og havnene for russisk transport

Grensestasjonen Storskog stenger umiddelbart. Havnene stenger neste helg, men fiskefartøy får sanksjonsunntak.

Det russiske skipet Lazurite ankom tidlig i mars Oslo Havn med aluminium.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Grensestasjonen Storskog blir stengt for transport av alle varer som står oppført på EUs sanksjonsliste, forteller utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Havnene blir stengt fra 7. mai.

– Vi stenger norske havner for russiske fartøy, men vi unntar fiskefartøy. Det har også EU gjort. Vi gjør det enkelt og lettforståelig og unntar alle fiskefartøy, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran til NRK.

Det betyr at to av tre russiske skipsanløp til Norge fortsetter som før, ifølge statskanalen.

– Feil av regjeringen

Venstres Ola Elvestuen sier regjeringen har brukt for lang tid, men at det er bra at Norge nå endelig følger EU og innfører et forbud for russiske skip.

– Samtidig er det feil av regjeringen å lage unntak fra EU-forbudet. Det er avgjørende at hele Europa innfører de samme sanksjonene. Slik blir sanksjonene mest effektive. Da må forbudet også gjelde russiske fiskebåter i Norge. Det er det ukrainerne, som nå forsvarer vår felles frihet med livet som innsats trenger, sier Elvestuen til E24.

Regjeringen har fulgt EU ved å stenge for russisk varetransport, men fiskefartøy har altså fått sanksjonsunntak.

E24 har forsøkt å få kontakt med Elvestuen for å stille oppfølgingsspørsmål om hva han legger i unntak fra EU-forbud etter hans opprinnelige uttalelse, men har foreløpig ikke lyktes.

Ola Elvestuen

Mener staten brukte for lang tid

– Regjeringen har brukt for lang tid. Diskusjonen om å stenge havnene har vært der helt siden krigen startet, og at EU ville stenge sine havner har egentlig vært et spørsmål om tid. At vi i tillegg har brukt så lang tid, og legger på en uke, det blir feil på feil, fortsetter Elvestuen.

Han påpeker at Storbritannia og EU-landene med ulike nasjonale interesser klarte å gjennomføre det samtidig.

– Da er det ingen grunn til at det skulle ta så lang tid i Norge.

På spørsmål om hva han tenker om kvotefordelingen for fiskebestanden i Barentshavet sier han at forskningen og kvotefordelingen kan videreføres.

– Samarbeidet om å forvalte bestanden slik at det ikke blir et overfiske har ingen sammenheng med å lande fisk i norske havner. Det er penge- og verdioverføring til Russland som må rammes av sanksjonene.

– Du tror ikke man risikerer overfiske fra Russland sin side ved å strupe inntektene på fisk?

– Det er klart det er risiko, men det er Russland som har satt dette i gang.

– Staten må på banen

– Hva tenker du om arbeidsplassene i Nord-Norge?

– Russlands krig mot Ukraina, konsekvensen av den og sanksjonene vi innfører for å bidra til å stoppe dette så raskt som mulig får også negative konsekvenser her. Da må staten stille opp for å støtte opp under de som får en negativ konsekvens, sier Elvestuen, og legger til:

– Her må staten inn.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke støtter regjeringen

- Virke støtter regjeringens beslutning om å innføre flere sanksjoner mot Russland, i tråd med EUs vedtak. Det viktigste nå er å gjøre alt vi kan for å få slutt på krigen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– Til tross for at dette kan føre til utfordringer med tilgang på ressurser og varer, mener vi det er helt nødvendig.

Fikk kritikk

Regjeringen har fått kritikk for å vente med havneforbudet.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa nylig at regjeringen har brukt flere uker på å vurdere dette.

Også Venstre-leder Guri Melby har reagert.

– Foreløpig er jo Norge en frihavn for russiske skip. Det ønsker ikke jeg at vi skal være, sa Melby til NTB i forrige uke.

88 prosent av befolkningen har støttet havneforbud for russiske skip.

Oligarkeid skip ved Oslo Havn

E24 har tidligere skrevet om russiske skip som har ankommet Norge. Rødt og Venstre har reagert på at det oligarkeide lasteskipet «Lazurite» fikk losse aluminium ved Oslo Havn i mars.

Skipets ankomst fikk havnearbeidere til å kvie seg for å losse skipet.