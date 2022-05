Warren Buffet: - Inflasjon svindler nesten alle

Warren Buffet kritiserte Wall Street for å gjøre markedet til en «spillebule» og understreket viktigheten av kontanter under Berkshire Hathaways aksjonærmøte lørdag.

Warren Buffet under aksjonærmøtet i Berkshire Hathaway i 2019.

Publisert: Oppdatert i dag 12:59

Lørdag holdt investeringsselskapet Berkshire Hathaways sitt årlige aksjonærmøte. Der kom «Orakelet fra Omaha» med flere oppsiktsvekkende uttalelser.

Aksjonærmøtet, en begivenhet som blir kalt «Woodstock for kapitalister», var tilbake i all sin prakt i Buffets hjemby Omaha i Nebraska, etter å ha blitt avholdt digitalt de to foregående årene.

I flere timer talte Berkshire-toppen og investeringslegenden Warren Buffet (91) og hans businesspartner Charlie Munger (98) til de fremmøtte.

De siste årene har Buffet slitt med å finne nye ideer for hvordan de kan skape avkastning på Berkshires investeringer, ifølge Bloomberg, noe som har ført til at selskapet har kjøpt relativt få aksjer.

Men i årets første kvartal har investeringsselskapet gjort comeback. Berkshire kjøpte aksjer for rett over 51 milliarder dollar, noe som tilsvarer omtrent 475 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Ikke siden 2008 har selskapet kjøpt mer aksjer i løpet av et kvartal, ifølge Bloomberg.

– Vi har så store problemer med å finne nye ideer at det er vanskelig å ignorere noen, sa Buffett under møtet i Omaha ifølge Bloomberg.

Les på E24+ – Om alle levde som ham, ville veksten i verdensøkonomien stoppet opp

«Spillebule»

Videre kritiserte Buffet Wall Street for å oppmuntre til spekulativ atferd i markedet, noe som har gjort markedet til en «gambling parlor», eller spillebule på norsk, ifølge CNBC.

– Wall Street tjener penger ved å fange smulene som faller av kapitalismens bord. De tjener ikke penger med mindre folk gjør ting, og de får en del av dem. De tjener mye mer penger når folk gambler enn når de investerer, sa Buffet ifølge nyhetsbyrået.

Buffet snakket også om hvordan inflasjonen påvirker investeringer. Han har tidligere sagt at inflasjon svindler kapitalinvestorer, og på lørdag la han til at inflasjonen også svindler fondsinvestorer.

– Inflasjonen svindler de som har pengene under madrassen. Den svindler nesten alle, sa han.

Inflasjon svindler alle

Det er godt kjent at «Orakelet fra Omaha», som Buffet også kalles, er skeptisk til digital valuta. Under lørdagens møte utdypet han hvorfor.

– Hvis du fortalte meg at du eier all bitcoin i verden og du tilbød meg dem for 25 dollar, ville jeg ikke tatt dem, for hva skulle jeg gjøre med dem? Jeg måtte ha solgt dem tilbake til deg på en eller annen måte, sa han ifølge CNBC.

Til sammenligning ville et tilsvarende kjøp av leiligheter eller dyrket mark gi verdi i form av leie eller mat, forklarte han.

– Om bitcoin går opp eller ned i løpet av det neste året, eller fem eller ti år, vet jeg ikke. Men den ene tingen jeg er ganske sikker på er at den ikke produserer noe, sa Buffett.

Han tok opp en 20-dollarseddel og påpekte at «dette er penger».

Charlie Munger, Buffets forretningspartner, er også skeptisk til den digitale valutaen.

– I mitt liv prøver jeg å unngå ting som er dumme og onde og får meg til å se dårlig ut i forhold til noen andre – og bitcoin gjør alle tre. For det første er det dumt fordi det fortsatt er sannsynlig å gå til null. Det er ondt fordi det undergraver sentralbanken i USA ... og for det tredje får det oss til å se tåpelige ut sammenlignet med kommunistlederen i Kina. Han var smart nok til å forby bitcoin i Kina, sa Munger.

Les også Buffets Apple-investering økte med 88 milliarder på én dag

Vedder på videospill

Berkshire Hathaway økte sin Chevron-satsing betydelig i løpet av første kvartal, noe som gjorde energiaksjen til konglomeratets fjerde største aksjepost, ifølge CNBC.

Buffets Chevron-investering var verdt 25,9 milliarder dollar i slutten av mars, ifølge selskapets kvartalstall.

Aksjene i Chevron har steget mer enn 30 prosent i år på grunn av stigende oljepriser, men Berkshires posisjon har femdoblet seg som følge av Buffetts kjøp.

I løpet av møtet avslørte Buffet at investeringsselskapet har veddet på videospillselskapet Activision Blizzard. Berkshire Hathaway eier nå 9,5 prosent av selskapet som holder på å bli kjøpt opp av Microsoft.

Les også Sjeføkonom fnyser av kryptovaluta: – Kan like gjerne kjøpe mummikopper