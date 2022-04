Musk og Twitter med gjensidig skilsmissegebyr på en milliard dollar

Elon Musk har signert på at han ikke skal fornærme Twitter eller dets ansatte de neste månedene. Det vil koste Musk en milliard dollar om han skulle angre seg og ønske å trekke seg fra kjøpet.

Elon Musk må prøve å holde seg i skinnet noen måneder fremover. Han har lovet ikke å fornærme Twitter og dets ansatte, men fortsetter å kritisere selskapets ledelse.

For mindre enn 2 timer siden

I en 71 sider lang avtale mellom Twitter og Elon Musk er det to forhold mange har merket seg:

* Både Twitter og Musk lover å betale den andre parten en milliard dollar, tilsvarende nå 9,25 milliarder kroner, dersom en av dem ønsker å trekke seg fra avtalen.

* Musk tillates å tvitre i vei om avtalen i månedene frem til kjøpet er gjennomført. Men det må skje på én spesiell betingelse: Musk må ikke tvitre noe fornærmende om hverken selskapet Twitter eller dets ansatte.

Formelt sett en fusjon

Selv om Musk reelt sett kjøper Twitter med kontanter, så har Twitter og Musks selskap X Holdings II formelt sett inngått en fusjonsavtale. Dette betyr at Musk ikke vil sende ut et oppkjøpstilbud til alle aksjonærene. Disse skal først stemme for eller imot en slik fusjon.

Også Oljefondet, som eier 0,9 prosent av aksjene i Twitter, skal da si ja eller nei i en slik avstemning blant aksjonærene.

Etter et forventet ja til en fusjon, vil så Musk kjøpe ut alle de andre aksjonærene etter at fusjonen er gjennomført.

Oljefondet får i så fall 3,6 milliarder kroner inn på konto.

$1 mrd. i skilsmissegebyr

Musk vil først kunne ta over Twitter ut på høsten en gang.

Inntil da er det dagens ledelse som styrer Twitter og som også bestemmer hvem som får tvitre og hvem som utestenges.

Mye kan skje før Musk får tatt over. I fusjonsavtalen er det derfor oppgitt hvilke forhold som kan gi hver av partene en gyldig grunn til å avblåse fusjonen og hva som ikke er god nok grunn.

En gyldig grunn for Musk er dersom Twitters ledelse i tiden frem til kjøpet er gjennomført, skulle finne på å gjøre noe som skader selskapets økonomi.

Twitter kan i tiden fremover ikke aktivt søke etter andre oppkjøpere, men styret kan ta imot slike tilbud. Hvis Musk da ikke byr over, og noen andre kjøper selskapet, må Twitter ut med det før nevnte skilsmissegebyret.

Skilsmissegebyret på en milliard dollar er stort målt i absolutte størrelser, men er ifølge eksperter ikke spesielt stor målt opp mot kjøpets størrelse.

Musk betaler totalt 44 milliarder dollar, litt over 400 milliarder kroner, for Twitter.

Musk lover å beherske seg

Det mest spesielle i avtalen er likevel passusen om at Musk i tiden frem til kjøpet er gjennomført, ikke kan fornærme hverken Twitter som selskap eller dets ansatte.

Det er nok gode grunner til at dette er tatt med i avtalen. Musk kom med sin kanskje fremste fornærmelse mot Twitter så sent som 9. april.

Det var etter at han hadde kjøpt 9,1 prosent aksjene, men rett før at det ble offentlig kjent at det hadde gått surt mellom ham og Twitter-styret.

Den helgen stilte han sine følgere på Twitter spørsmålet om hvorvidt Twitters hovedkontor i San Francisco like gjerne kunne gjøres om til et herberg for hjemløse? Dette fordi det angivelig var ingen av Twitters ansatte som møtte opp til jobb der likevel.

Musk slettet både denne meldingen og en mer plump tweet ikke lenge etterpå. I den plumpe lurte han på om ikke «w-en» i Twitters selskapsnavn burde fjernes.

En tweet Musk derimot ikke har slettet, er den han la ut 9. april om at så få av de personene som har flest følgere på Twitter er aktive der. Da stilte han spørsmålet om Twitter dør?

Etter dette har han likevel inngått en avtale om å kjøpe hele Twitter.

Kan fortsatt kritisere

Den aller siste utviklingen er at Musk åpenbart mener at han fortsatt kan kritisere Twitter og dets ansatte bare så lenge han ikke direkte fornærmer dem.

Musk har det siste døgnet to ganger respondert på tweeter som andre har lagt ut, der disse kritiserer Twitter og ledelsen der. Under her er Musk respons på en tweet fra en konservativ TV-journalist. Der kritiseres Twitters sjefsjurist for sensureringen av at avisen New York Posts artikler om Hunter Bidens laptop rett før presidentvalget i 2020.

