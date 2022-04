Hopp for Aker BP i første kvartal

Aker BP leverer sterkere tall i første kvartal enn på samme tid i fjor, etter høyere olje- og gasspriser. – Nok et rekordkvartal, sier Aker BP-sjefen.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte olje- og gasselskapet Aker BP leverer et resultat etter skatt på 537 millioner dollar (5,02 milliarder kroner) i første kvartal.

I samme kvartal i fjor fikk Aker BP et resultat etter skatt på 127 millioner dollar.

– Det første kvartalet i 2022 ble nok et rekordkvartal for Aker BP, drevet av høye olje- og gasspriser kombinert med stabil produksjon, lave kostnader og lave utslipp, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en melding.

Aker BP planlegger fortsatt å betale et samlet utbytte for 2022 på 1,90 dollar per aksje, opp fra 1,35 dollar per aksje i 2021. Dette tilsvarer 0,475 dollar per aksje for hvert kvartal.

– Relativt spesielt

Omsetningen i første kvartal ble på 2,25 milliarder dollar, opp fra 1,13 milliarder dollar på samme tid i fjor.

– Det har vært et relativt spesielt kvartal, sier Hersvik på et pressemøte torsdag morgen.

Han viser til krigen i Ukraina og at det har vært ekstrem volatilitet i markedene.

– Aker BP har i dette kvartalet nok en gang levert rekordhøye inntekter. Vi har aldri hatt et bedre resultat, sier Hersvik.

– Hopper ikke av jubel

Vår Energi meldte onsdag at selskapet ville øke sitt samlede utbytte for 2022 til én milliard dollar fra 800 millioner dollar, etter å ha levert sterke tall. Aker BP har allerede økt utbyttet for 2022, og fastholder nivået.

– For det første så har vi etablert en policy for utbytte, så vi kommer til å øke utbyttet med minimum fem prosent i året, sier Hersvik.

– I løpet av dette året har vi økt utbyttet med mer enn 40 prosent, så det er ikke slik at Aker BP ikke har økt utbyttet i perioden, legger han til.

Hersvik erkjenner at det kan være høye forventninger blant aksjonærene med dagens olje- og gasspriser, men han vil ha is i magen.

– De som har vært med oss over tid vet at vi hopper ikke av jubel hver gang oljeprisen går opp, og vi går ikke inn i dyp depresjon hver gang den går ned, sier Hersvik.

Økte gassandelen

Produksjonen ble på 208.022 fat per dag, fra 222.200 fat per dag i samme periode året før. Totalt solgte selskapet 216.200 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, og av dette var det 171.100 fat per dag olje og 45.000 fat per dag gass.

Selskapet leverte 5.000 fat oljeekvivalenter mer gass i årets første kvartal enn på samme tid i fjor. Dermed utgjorde gassen 21 prosent av selskapets salg, opp fra 18 prosent på samme tid i fjor. Dette skyldes blant annet at selskapet har tatt grep på Skarv-feltet.

– Vi har startet en blowdown-fase på Skarv, først og fremst for å sørge for at vi får den optimale produksjonen på Skarv. Men det bidrar jo til en ganske betydelig økning i gassandelen til Aker BP, som gjør at vi kan levere mer gass til Europa, sier Hersvik.

På kort sikt har selskapet imidlertid begrensede muligheter for å øke gassproduksjonen til Europa, som ønsker gass fra andre kilder enn Russland.

– Mesteparten av økt gassproduksjon på norsk sokkel vil handle om å konvertere injeksjon til produksjon på kort sikt. Det er flere selskaper som har gjort dette i enda større skala enn vi har gjort, Gina Krog er ett eksempel, sier han.

Selskapet har imidlertid en rekke prosjekter på gang som vil bidra til økt produksjon på sikt, som Noaka og Valhall/King Lear, i tillegg til at Aker BP i sommer vil fullføre kjøpet av Lundins olje- og gassvirksomhet.

– Våre vekstmål ligger fast, sier Hersvik.

171 dollar fatet for gass

Aker BP oppnådde en pris på 100,9 dollar fatet for olje i første kvartal, fra 60,1 dollar per fat på samme tid i fjor. Selskapet fikk 171 dollar per fat oljeekvivalenter for gassen sin, fra 38,5 dollar per fat oljeekvivalenter i fjorårsperioden.

Produksjonskostnaden i første kvartal ble på 11,6 dollar per fat, opp fra 8,6 dollar per fat i første kvartal i fjor.

Aker BP-aksjen endte på 340,20 kroner onsdag, og er opp over 25 prosent så langt i år. Til sammenligning har Equinor steget 39 prosent så langt i 2022, mens Vår Energi-aksjen har steget 40 prosent siden noteringen 16. februar, ifølge Infront.

I fjerde kvartal i fjor leverte selskapet et resultat etter skatt på 364 millioner dollar. Samlet for hele 2021 fikk Aker BP et rekordhøyt årsresultat på 851 millioner dollar.

Aker BP venter seg en snittproduksjon på 210.000 fat per dag til 220.000 fat per dag i 2022. Investeringene ventes på rundt 1,6 milliarder dollar og leteutgiftene på 400 millioner dollar.

Selv om olje- og gasselskapene drar inn mye penger har ikke Hersvik umiddelbare planer om å jekke opp letingen ytterligere.

– Vi har egentlig det mest ekspansive letebudsjettet vi har hatt så lenge jeg har vært sjef i Aker BP og Det norske i inneværende år. Så det mangler ikke på ambisjoner, sier han.

Tar over Lundin-virksomhet

I desember ble det kjent at Aker BP kjøper olje- og gassvirksomheten i svenske Lundin Energy i en avtale verdt 125 milliarder kroner. Transaksjonen skal være gjennomført 30. juni 2022.

Når kjøpet er gjennomført blir Aker BP nest størst av operatørene på norsk sokkel, med en produksjon på rundt 400.000 fat per dag. Til sammenligning hadde Vår Energi en produksjon på rundt 240.000 fat per dag i første kvartal.

Gjennom Lundin-kjøpet vil Aker BP blant annet sikre seg 31,6 prosent av kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen og operatørskapet på Edvard Grieg-feltet.

Aker Capital AS er største aksjonær i Aker BP med 37,14 prosent, mens BP har 27,85 prosent og folketrygdfondet 2,5 prosent av aksjene.

Aker BPs felt: Norskehavet: Skarv Nordsjøen: Noaka, Alvheim, Ivar Aasen, Johan Sverdrup, Ula/Tambar, Valhall/Hod Vis mer

