Play Magnus tapte 46 millioner kroner

Sjakkselskapet økte både inntektene og underskuddet i årets tredje kvartal.

Magnus Carlsen er blant eierne i PlayMagnus, som endte kvartalet med inntekter på 5,5 millioner dollar. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 07:51

Play Magnus rapporterer om inntekter på 5,5 millioner dollar i årets tredje kvartal. Det tilsvarer omtrent 47,8 millioner kroner.

Det viser selskapets presentasjon av kvartalstallene som ble offentliggjort onsdag.

Selskapet har økt inntektene med omtrent 3,5 millioner dollar fra samme tid i fjor, da var inntektene nesten 2 millioner dollar.

De økte inntektene kommer av «sterk utvikling for online sjakkurs og økt bidrag fra partneravtaler i forbindelse med den vellykkede første sesongen av Melwater Champions Chess Tour som ble avsluttet i oktober 2021», skriver selskapet.

Sjakkstjernen Magnus Carlsen eier rundt ni prosent av aksjene i Play Magnus, gjennom selskapet Magnuschess.

Økte underskuddet

Resultatet før skatt endte på minus 5,3 millioner dollar, som tilsvarer 46,1 millioner kroner. Det er ned fra minus 2,9 millioner dollar på samme tid i fjor.

I børsmeldingen skriver selskapet at de har investert i «ulike vekstinitiativ» gjennom kvartalet, og trekker frem sjakkturneringen Meltwater Champions Chess Tour og utvikling av digitale produkter.

Investeringene var «medvirkende» til at det justerte resultatet før avskrivinger og nedskrivninger (EBITDA) endte på minus 3,7 millioner dollar i tredje kvartal, ifølge meldingen.

Selskapet gikk på børs i oktober i fjor, og hadde da hentet inn 300 millioner kroner, i tillegg til at tidligere eiere solgte seg ned for 150 millioner.

De siste tre månedene har aksjen steget 3,26 prosent, men så langt i 2021 har aksjen falt 14,7 prosent.

– Vil fokusere på brukervekst

Play Magnus er et sjakkunivers med en app hvor man spiller sjakk mot Magnus Carlsen i ulike aldre, sjakk-kurs på nett, og turneringer. I år har det utvidet basen med sjakklæringsinnhold.

– I 2022 vil vi fokusere på brukervekst, engasjement og å ta vare på og utvikle eksisterende brukere på Chessable-plattformen. Vi vil også begynne å skalere vår satsing Classroom, for å etablere en tilstedeværelse i det amerikanske markedet for sjakk i skolen, sier Andreas Thome, administrerende direktør i Play Magnus i en pressemelding.

Selskapet har 60.300 betalende kunder per måned i gjennomsnitt.

Det opplyses også at ordreinngangen for tredje kvartal endte på 6 millioner dollar, opp 210 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. De forventer fremdeles at ordreinngangen for 2021 vil ligge mellom 23 og 25 millioner dollar.

