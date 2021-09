Kronen styrkes etter rentedom: Euroen på sitt billigste på tre måneder

Valutamarkedet sender kronekursen sterkere etter Norges Banks renteheving.

KRONELØFT: Torsdagens rentebeslutning styrker kronekursen mot flere store valutaer. Vis mer

Utfallet av torsdagens rentebeskjed skaper ikke de store sjokkbølgene i valutamarkedet. Norges Bank besluttet å sette opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent.

– Det er ikke ekstreme utslag. Det har vært snakk om at rentehevingen skulle gjøre kronen sterkere, og det har vi sett de siste ukene - noe var tatt ut på forhånd, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

Slik er situasjonen med kronekursen kort tid etter rentehevingen:

En euro koster i skrivende stund 10,06 kroner, et par-tre øre mindre enn valutaen kostet i forkant av beslutningen. Euroen har ikke kostet mindre siden 15. juni i år

En dollar koster i skrivende stund 8,59 kroner, omtrent fire øre mindre enn den kostet før rentehevingen ble kjent. Dollaren har vaket på dette nivået i flere måneder.

100 svenske kroner koster i skrivende stund 99,27 kroner, omtrent 30 øre mindre enn den valutaen kostet i forkant av rentedommen. Svenskekronen har ikke kostet mindre siden 19. mai.

– Skal ikke ha nullrente

Torsdagens renteheving var bredt ventet av analytikere og tallknusere som følger sentralbanken tett.

– Det er en interessant rapport. De bekrefter at det går bedre i økonomien enn det gjorde før. Renten skal videre opp, det er det ikke særlig tvil om, sier sjefanalytikeren.

Det var knyttet spenning til den såkalte rentebanen, som indikerer Norges Banks forventning til styringsrenten tre år frem i tid.

Rentebanen viser denne gang at sentralbanken ser omtrent seks rentehevinger i horisonten. Rentebanen er noe brattere enn den banken la frem før sommeren.

– Det er nok mange som ville sagt at økt smitte, Evergrande, strøm og gudene vet kunne ha bremset dette, men det er bare det at argumentene for en høyere rente er enda sterkere. Denne økonomien skal ikke ha nullrente, sier Eek-Nielsen.

Tror på kronebrems

Eek-Nielsen tror ikke at kronen fremover vil fortsette å styrkes fremover, og viser til at den blitt mye sterkere siden sommerferien.

20. august kostet en euro 10,63 kroner på det meste, altså mer enn 50 øre mer enn den koster torsdag.

– Vi kan se en sterkere krone på lang sikt, men vi er heller der at vi tenker at den har gått nok for denne gang. Det er mer sannsynlig at vi ser en rekyl, sier sjefanalytikeren.