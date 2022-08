Ny strømprisrekord i Sørvest-Norge

Døgnprisen lander mandag på 5,35 kroner i sørvest, og dermed setter strømprisen nok en gang rekord.

Vannmagasinet Blåsjø er kraftig tappet ned. Prisrekordene på strøm hagler inn over nordmenn i sommer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Det viser tall fra Nord Pool.

De dyreste timene er prisen over seks kroner per kilowattime før avgifter, nettleie og strømstøtte.

Med avgifter og nettleie koster strømmen mandag over syv kroner kilowattimen i sørvest.

Strømstøtten for august ligger så langt an til å bli på rundt tre kroner.

Det betyr i så fall at kunder i sørvest mandag må ut med rundt fire kroner kilowattimen for strømmen, selv med støtte.

– Det er de samme forklaringene som tidligere. Gjennom forrige uke så man en betydelig oppgang i naturgassprisen i Europa, og med det stiger kraftpriser på kontinentet, der gasskraften er helt avgjørende for kraft prissettingen, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i Storm Geo Nena.

Les på E24+ Kraftlinje til fem milliarder sliter med å sende strøm sørover

Rekordene hagler

I midten av forrige uke var den nederlandske gassprisen TTF handlet til så mye om 237 euro per megawatttime, noe som tilsvarer en oljepris på 450 dollar fatet, mer enn fire ganger dagens oljepris.

– Gassprisen gikk mye opp forrige uke på grunn av nervøsiteten omkring Russlands forsyninger gjennom vinteren. Dette er sannsynligvis et langsiktig problem, sier analytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight.

Dermed betaler europeere i dyre dommer for gassen, som igjen påvirker strømprisen her hjemme.

– Områdene en (Østlandet) og to (Sørlandet) er veldig påvirket av kraftpriser i Tyskland og England. Det er en smitteeffekt, sier Seland i Storm Geo.

Strømprisrekorder begynner å bli dagligdags for nordmenn, spesielt i Sør-Norge.

Forrige rekord var på torsdag, da prisen i snitt kom opp i 5,25 kroner kilowattimen.

Da var det den tredje dagen på rad med prisrekord.

– Vil fortsette

Botnen forklarer at en del av de norske leveransene av gass til Europa var midlertidig ute av drift i forrige uke.

– Det fyrer opp nervøsiteten rundt å for å få fylt opp lagrene.

Analytikeren forklarer at CO2-prisen gikk mye opp forrige uke, og det har en konsekvens for Tyskland og Sørvest-Norge, fordi gasskraft blir enda dyrere.

– Så lenge gassprisen har funnet et nytt og høyere leie sammen med CO2 prisen, ligger det an til stadige prisrekorder når forbruket øker fremover. Nervøsiteten i markedet vil nok fortsette, sier Botnen.

På toppen av det hele er det fortsatt lite vindkraft i Tyskland, og da trenger man gasskraften.

– Noe som drar litt den andre veien er solkraft, men bare på noen få timer midt på dagen. Det blir en liten pukkel ned på prisbildet både for Tyskland og Sørvest-Norge (NO2), sier Volue-analytikeren.

Årshøyeste i Oslo og Bergen-området

I Oslo-området (NO1) og Bergen-området (NO5) blir det årets dyreste dag mandag. Prisen på 3,89 kroner per kilowattime er like under rekorden fra 21. desember i fjor, og den nest dyreste dagen noen gang.

Her holder prisene seg ganske stabile gjennom døgnet – de billigste timene natt til mandag koster 3,62 kroner per kilowattime. Toppen blir nådd klokka 21.00 på kvelden, med 4,24 kroner per kilowattime.

Selv om de sørnorske strømprisene stiger mandag, ligger de fortsatt et godt stykke under morgendagens priser i Tyskland, Danmark og Storbritannia.

Britene får den dyreste timen av disse landene mandag. Klokka 19 koster strømmen 7,57 kroner per kilowattime før avgifter og nettleie.