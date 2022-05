Markant oppgang på Wall Street

Nasdaq setter fart oppover etter en tung start på uken. Investorlegenden Warren Buffett får samtidig ansvaret for at flere enkeltaksjer klatrer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Slik er utviklingen på Wall Street rundt klokken 17.30.

S&P 500 klatrer 1,26 prosent

Nasdaq stiger 1,55 prosent

Dow Jones stiger 0,70 prosent

Mandag falt Nasdaq 1,2 prosent, mens også S&P 500 endte dagen ned. Både i Asia og Europa har det generelt vært positiv stemning i aksjemarkedet tirsdag.

Buffett-kjøp sender aksjer opp

Sent mandag kveld kom Warren Buffetts Berkshire Hathaway med sin beholdning ved utgangen av første kvartal. Den viste at investeringskonsernet i perioden tilegnet seg Citigroup-aksjer verdt tre milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Nyheten bidrar til at Citigroup stiger rundt fem prosent. Samtidig er andre banker som Bank of America og JP Morgan også opp mer enn to prosent.

Berkshire har også kjøpt seg betydelig opp i mediekonsernet Paramount Global. Her eide Buffetts selskap aksjer verdt 2,6 milliarder dollar ved utgangen av mars. Dette var den 18. største investeringen i Buffetts portefølje.

Paramount Global-aksjen klatrer nær ti prosent. Samtidig er strømmekjempe og konkurrent Netflix opp 1,47 prosent.

Twitter stiger

Fokuset på Twitter fortsetter etter at Elon Musk i formiddag skrev på tjenesten at det avtalte oppkjøpet «ikke kan bevege seg fremover» dersom ikke Twitter legger frem bevis for at andelen spam-brukere er under fem prosent.

Twitter-sjef Parag Agrawal sa mandag kveld i en lengre meldingstråd at selskapets interne estimater viser at det de siste fire kvartalene har vært «godt under» fem prosent spam-brukere på plattformen.

Timer etter Musks twittermelding skriver Twitter i en kunngjøring at de er «forpliktet til å gjennomføre transaksjonen til den avtalte prisen», ifølge Financial Times. Det skjer selv om Musk mandag fyrte opp under spekulasjoner om at han ønsker å reforhandle prisen.

Twitter-aksjen er ned 0,82 prosent i tidlig handel, etter at den falt mer enn åtte prosent dagen før. Hele oppgangen fra perioden etter Musk offentliggjorde sitt eierskap i Twitter har forduftet.

Varehandelsaksjer i fokus

Flere større varehandelskonsern har lagt frem kvartalstall i løpet av ettermiddagen.

Blant disse er Walmart som faller nær ti prosent. Det skjer etter at selskapet kuttet forventningene til resten av året, og nå forventer at resultatet vil falle med rundt én prosent i 2022.

Samtidig kunne Walmart fortelle at inntektene økte 2,4 prosent til 141,6 milliarder dollar i kvartalet. Resultatet per aksje var derimot betydelig svakere enn analytikerne ventet på forhånd.

På motsatt side stiger Home Depot over fire prosent etter at selskapet la frem resultater som var bedre enn ventet, ifølge CNBC. Selskapet valgte samtidig å heve sine forventninger til året.