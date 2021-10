Norwegian fjerner alle begrensninger på bruk av cashpoints

Flyselskapet har under pandemien hatt begrensninger på bruken av selskapets lojalitetspoeng.

Fra 1. november fjernes alle begrensningene, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal føre fordelsprogrammet tilbake til normalen når markedet har tatt seg opp etter pandemien. Våre medlemmer i Norwegian Reward kan igjen benytte opptjente poeng fullt ut når de bestiller sin neste reise hos oss, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Selskapet velger samtidig å utvide gyldigheten på cashpoints som utløper i 2021 frem til 31. desember neste år.

Flyselskapets bonusprogram ble stengt da selskapet var under konkursbeskyttelse tidligere i år. Men da programmet gjenåpnet etter at selskapet var restrukturert i mai, var det lagt begrensninger på bruken av poengene.

Mens man tidligere kunne bruke bonuspoengene til å betale hele eller deler av neste flyreise, ble det i vår ikke lenger mulig å betale hele billetten med bonuspoeng.

Det har også vært innført en maksgrense på bruk av 10 000 cashpoints per måned per konto.

Innstrammingen fikk kritikk fra kunder tidligere i høst. Forbrukerrådet sa samtidig at de jevnlig fikk hevendelser fra forbrukere om cashpointsløsningen, og at det tydet på at Norwegians kommunikasjon med kundene ikke var tilstrekkelig.

– Vi jobber hver dag for å tilby et bredt og godt tilbud til kundene våre. Med en fortsatt positiv utvikling i antall reisende på våre ruter i Norge og i Europa, åpner vi det populære fordelsprogrammet i sin opprinnelige form. Vi ønsker å rette en stor takk til kundene for den tilliten og tålmodigheten de har vist oss gjennom en svært krevende periode, sier Karlsen.