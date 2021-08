Markedet vedder 26 mrd. på kollaps for vinnerfond: – Veldig aktiv short

«The Big Short»-investor Michael Burry er langt ifra alene om å satse på tunge tider for det massivt omtalte Ark Innovation-fondet, som norske småsparere har strømmet til.

Cathie Woods Ark Invest har tjent stort på å laste opp fondene sine med Tesla-aksjer. Selskapet ble startet i 2014, og kapitalen til deres fem fond har steget fra 3 milliarder dollar til rundt 60 milliarder dollar. Vis mer

Den amerikanske stjerneforvalteren Cathie Wood og hennes selskap, Ark Invest, har tjent stort ved å satse på teknologiselskaper, gjerne de som driver med morgendagens teknologi, i løpet av oppturen det siste året.

Det har også investorene som har investert i Ark-ETF-ene (børsnoterte fond, red.anm.), men nå har også veddemålene mot disse, gjennom såkalte shortsalg (se faktaboks), steget til et rekordnivå, ifølge tall fra analysebyrået S3 Partners.

De syv Ark-fondene har nå en shortinteresse på 11,35 prosent av de utestående aksjene, tilsvarende 3,95 milliarder dollar, eller rundt 36 milliarder kroner.

Flaggskipsfondet Ark Innovation leder an med en shortinteresse på 13,40 prosent, tilsvarende veddemål verdt 2,9 milliarder dollar, eller 26 milliarder kroner.

– Det er en veldig aktiv short, med nytt shortsalg verdt 610 millioner dollar de siste 30 dagene, skriver analysesjef Ihor Dusaniwsky i S3 Partners i en kommentar til statistikken.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen.

Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang. Vis mer vg-expand-down

Økonom: Tre grunner

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet har tidligere omtalt ARK-fondene som «lederstjernen» blant de mange ETF-ene som finnes.

– Markedet for de mest «spreke» teknologiselskapene har virkelig svingt i 2021. Fra å være alles favoritter i 2019 og 2020, ser man i dag et større sprik enn tidligere. Jeg tror grunnen til denne skepsisen er tredelt, sier han om Ark-shortingen, og ramser opp i en e-post:

Høy prising:

– Flere av selskapene som Ark-fondene har i sin portefølje er priset til perfeksjon. Dette betyr at selskapene må fortsette å vokse over evne i mange år fremover for å forsvare sin prising. Dette gjør selskapene ekstremt risikoutsatt hvis enten økonomien eller selskapenes resultater faller fremover i tid.

Økt tro på global vekst:

– Etter mange år der markedet har foretrukket kapitallette teknologiselskaper, ser vi i 2021 at mer tradisjonelle verdi- og råvareselskaper har blitt favorisert. Det som kjennetegner disse selskapene er at de har en solid inntjening, kontantstrøm og balanse. Dette gjør selskapene mer robuste til å takle dårlige tider.

Inflasjonsfrykt:

– Og at sentralbanker da etter hvert vil trekke tilbake støttekjøp i markedet, og ikke minst en eventuell rentehevning. Hvis renten heves vil prisen på kapital stige, noe som vil være kritisk for selskaper med høy gjeldsgrad og liten inntjening. Det er mye av grunnpilaren til Ark-fondene, som investerer i innovasjon og teknologi for fremtiden, ikke kontantstrøm og verdi her og nå.

– Noen av de mest kjøpte instrumentene

Johannesen fremhever at Cathie Wood med sine fond har «tatt en posisjon som en av de mest fremtidstenkende forvalterne» i dagens finansbransje.

– Så lenge rentene er lave og sentralbanker fortsetter å tilføre penger til markedet, vil dette gå bra. Skulle derimot rentene stige og penger blir trukket ut av markedet, vil disse selskapene falle mer enn trygge verdiselskaper. Derfor tror jeg mange aktører nå balanserer sin portefølje ved å sikre seg mot et eventuelt børsfall ved å shorte ARK, mens man har eksponering mot andre deler av aksjemarkedet.

Norske småsparere er blant dem som har kastet seg over ARK-fondene.

– De var gjennom 2020 noen av de mest kjøpte instrumentene blant våre kunder. I 2021 ser man derimot et noe svakere bilde, samtidig ser man at våre kunder heller ser på disse ETF-ene som krydder i en større diversifisert portefølje med fond, aksjer og ETF-er.

ETF En ETF (exchange traded fund) er i sin enkleste form et indeksfond som handles som en vanlig aksje. Den store forskjellen sammenlignet med tradisjonelle fond, er at en ETF handles på børs, og at det skjer på sekundet. Det betyr at du til enhver tid vet hvilken kurs/pris du har å forholde deg til ved kjøp og salg. En annen fordel er lave eller ingen forvaltningskostnader. ETF-er beskattes som ordinære aksjefond. For en ETF er kostnadene tredelt: 1) Kurtasje til aksjemegler: Børsnoterte aksjefond har ingen tradisjonelle kjøps- og salgsgebyrer, men du må betale kurtasje (gebyr) til din megler. 2) Kursforskjell (spreader): På børsen vil du ofte oppleve litt avstand mellom kjøps- og salgskursen for et børsfond. Denne kursforskjellen kalles spread, og den varierer fra fond til fond og fra minutt til minutt. 3) Forvaltningshonorar: Det årlige forvaltningshonoraret for en ETF er i snitt lavere enn for et tradisjonelt aktivt forvaltet aksjefond. Forskjellen mellom børsnoterte indeksfond og tradisjonelle indeksfond

Både ved kjøp og salg av børsnoterte indeksfond må du normalt betale kurtasje, derfor egner seg ikke ETF-er for månedssparing av mindre beløp.

Ved månedsparing i tradisjonelle indeksfond unngår du kurtasje. Vis mer vg-expand-down

Wood: Ikke «bobletendenser»

S3 Partners-tallene kommer etter at det sist uke ble kjent at Michael Burry hadde inngått et veddemål på kursfall i Ark Innovation gjennom salgsopsjoner.

Investoren ble rik og berømt etter å ha veddet mot amerikanske boliglån før finanskrisen, en handel som ble udødeliggjort i filmen «The Big Short».

Veddemålet fikk Wood med seg, og hun skrev følgende på sin Twitter-profil:

– Jeg tror ikke han forstår det fundamentale som skaper en eksplosiv vekst og investeringsmuligheter i innovasjonssektoren.

I etterkant har Wood sagt til CNBC at hun er uenig med ekspertene som har uttalt seg om et aksjemarked med «bobletendenser» – på grunn av høy prising.

Det blant annet fordi ingen ville vært kritiske til hennes investeringer dersom aksjemarkedet var i en «boble», forteller Wood til finansnettstedet, og påpeker at de isteden ville blitt «heiet frem» slik det var før dotcom-boblen sprakk.

Ifølge utenlandske medier inngikk flere andre hedgefond også veddemål mot ARK Innovation gjennom salgsopsjoner i andre kvartal.

Ark Innovations ti største aksjeposter Tesla Teladoc Health Roku Coinbase Unity Software Zoom Video Communications Square Shopify Twilico Spotify Technology Kilde: Ark Invest Vis mer vg-expand-down

